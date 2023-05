Opera Națională București, în parteneriat cu Obswim, are bucuria să anunțe organizarea Festivalului KidZilla, un eveniment destinat copiilor și tinerilor de toate vârstele, dar și părinților lor. Festivalul se va desfășura la data de 1 iunie 2023, pe esplanada Operei Naționale București, între orele 08:00 și 20:00. Intrarea este gratuită pentru toată lumea.

KidZilla își dorește să aducă în atenția celor mici, dar și al părinților, un eveniment în care cultura și arta se împletesc cu mișcarea și sportul, conform principiului „Mens sana in corpore sano”.

Studioul de Balet pentru Copii și Tineret al Operei Naționale București, Studioul Experimental în Artele Spectacolului Muzical „Ludovic Spiess” și Corul de Copii al Operei Naționale București vor prezenta în cadrul evenimentului momente artistice special dedicate Zilei Internaționale ale Copilului. Totodată, Editura Arthur, parte a grupului editorial ART, va fi prezentă cu un stand de carte în cadrul căruia va fi invitată autoarea cărții „Apă, Praf și Soare”, Adriana C. Grigore.

Începând cu ora 10:30, pe scenă vor dansa copiii Studioului de Balet pentru Copii și Tineret al Operei Naționale București, iar de la ora 10:50 vor prezenta un program tinerii artiști din cadrul Studioul Experimental în Artele Spectacolului Muzical „Ludovic Spiess”. Ora 11:15 va pune în prim-plan Corul de copii al Operei Naționale București.

Totodată, KidZilla va aduce pe scenă sportivi și campioni remarcabili care îi vor inspira pe cei mici să adopte un stil de viață sănătos.

Festivalul va găzdui un parc de distracții, piscină, tobogane, mini teren de fotbal, jocuri video, echitație și demonstrații. De asemenea, vor fi organizate concerte, peste 15 ateliere pentru copii și părinți, plus multe alte surprize.

KidZilla este un festival inovator care promovează sportul, educația, cultura, arta și muzica prin joc, oferind oportunități captivante pentru tineri de a învăța și de a se dezvolta într-un mod distractiv și interactiv. Cu o abordare holistică, evenimentul încurajează participanții să descopere valoarea activităților artistice, sportive și jocurilor în dezvoltarea lor personală.

Prin activități variate, de la ateliere, până la concerte cu peste 10 artiști, KidZilla creează o atmosferă în care copiii și tinerii sunt încurajați să își exploreze abilitățile, să învețe de la modele demne și să se distreze în același timp. Festivalul pune accent pe educarea prin cultură, sport și joc, recunoscând că acestea sunt modalități eficiente și pline de bucurie pentru învățare și dezvoltarea copiilor. Festivalul este conceput pentru a stimula imaginația și curiozitatea copiilor, oferindu-le o gamă variată de activități distractive și creative. De la ateliere de artă și teatru, la jocuri interactive și experimente științifice, copiii au oportunitatea de a-și exprima creativitatea și de a se bucura de momente pline de distracție.

Pentru mai multe informații despre Festivalul KidZilla by Obswim, vă invităm să accesați website-ul https://kidzilla.eu// sau telefonic la numărul de telefon dedicat: 0753 397 232. Atât pe site, cât și pe rețelele de socializare veți găsi detalii despre programul evenimentului, artiștii invitați, atelierele disponibile și multe alte surprize pregătite pentru această zi specială.

Vizionare placuta