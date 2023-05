Nasrin Ameri a născut! Fina lui Cristi Borcea a publicat prima imagine cu bebelușul

Clipe de fericire pentru frumoasa Nasrin! Fosta prezentatoare tv a devenit mămică în urmă cu scurt timp și le-a dat minunata veste și internauților. Fina lui Cristi Borcea și a Valentinei Pelinel a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, la un spital privat din Capitală.

Vedeta a publicat prima fotografie cu micuțul, o imagine simbolică, cu mânuța celui mic. Nasrin a făcut și câteva mărturisiri pe InstaStory, acolo unde le-a spus internauților că se simte foarte bine și că recuperarea nu este atât de grea pe cât de aștepta.

Internauții au felicitat-o imediat, iar printre comentarii și felicitări au fost și mesajele lăsate de vedetele autohtone, printre care Nicole Cherry, Roxana Nemeș sau Geanina Ilieș.

Nasrin Ameri trăiește acum cele mai frumoase emoții, însă nici perioada sarcinii nu a fost mai prejos. Vedeta a povestit că nu a avut nicio problemă în cele 9 luni. Fina lui Cristi Borcea a avut o sarcină ușoară, a mâncat multe fructe și nu s-a abținut de la sport.

„Sunt în trimestrul al doilea de sarcină, dar am o sarcină foarte ușoară, n-am avut nicio problemă. Ca orice graviduță, mă tot gândeam și eu, ascultam sfaturi, citeam lucruri despre sarcină, dar n-am avut probleme.

Toată viața am fost o pofticioasă la mâncare. În prezent, nu poftesc la ceva special. Am făcut însă tot posibilul să mănânc mult mai sănătos ca înainte, adică mai multe fructe. Fac cât de des pot o salată delicioasă, cu tot felul de fructe, kiwi, mere, pere.

De mâncat, mănânc cam orice, nu am nicio restricție, am luat în greutate cam 7 kilograme, dar nu mă interesează numărul kilogramelor, sănătatea e importantă. Îmi mențin însă condiția fizică, și acum sunt la sală, fac exerciții destul de normale, dar cu greutăți foarte mici, sub atenta supraveghere a antrenorului meu Alex”, a povestit Nasrin pentru playtech.ro.