Andreea Bănică și-a implicat familia în afacerea de la malul mării. Cum a câștigat fiica ei primii bani?

Andreea Bănică este o femeie care se bucură de succes în toate aspectele vieții sale. Cu o carieră muzicală de excepție și o afacere hotelieră de patru stele pe malul mării, artista găsește echilibrul între cele două lumi. Recent, a dezvăluit detalii inedite despre cum își implică chiar și familia în gestionarea afacerii sale.

Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, au reușit să creeze o locație de lux în Eforie Nord, care a devenit una dintre cele mai căutate destinații de vacanță. Cu sprijinul soțului său, Andreea a pășit în industria turismului și a deschis un hotel care a avut succes chiar din primul sezon.

"Noi suntem foarte mulțumiți. Suntem în primul an în care am deschis oficial. Încă de la începutul verii ne-am dat seama că va fi o vară plină și într-adevăr așa a fost. Ne-am dat tot interesul ca oaspeții să se simtă bine și sper că am reușit. Până acum a fost totul așa cum a trebuit. Ne-am întrecut toate așteptările. Am înțeles că alții s-au mai plâns că nu fi fost o vară cum trebuie, dar să știți că românul pune ban pe ban și vine la mare, la soare, măcar câteva zile," a declarat Andreea Bănică, pentru playtech.ro.