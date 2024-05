Comedia MENTORII îl va avea în rolul principal pe Cătălin Bordea și va ajunge în cinematografe în prima parte a lui 2025

Magic Maker Media House, casa de producție a grupului UNTOLD Universe va produce în această vară o comedie originală și foarte actuală, intitulată “MENTORII”. Filmul îl are în rolul principal pe comediantul Cătălin Bordea, singurul artist de stand-up comedy din România al cărui show special a fost difuzat în cinematografe și pe Netflix. Comedia “MENTORII” va ajunge în cinematografele din toată țara la începutul anului 2025.

“Am acceptat provocarea de a juca pentru prima dată un rol principal într-un film de lung metraj. O comedie cu un scenariu foarte bun, am râs mult când l-am citit, așa că m-a convins pe loc să accept provocarea. Nu pot să vă dau mai multe detalii încă, dar la cum arată proiectul și castul filmului, cred că o să vă surprindem tare de tot”, a declarat Cătălin Bordea.

“MENTORII” spune povestea lui Johnny Baltă, interpretat de Cătălin Bordea, un tip mult prea imatur pentru vârsta lui, întâmplător viitor moștenitor al celui mai mare imperiu financiar din țară: averea tatălui său, Dorin Baltă. Acesta nu este mulțumit de superficialitatea fiului său așa că, după încă un accident de mașină, decide să îl dea afară din casă. În plus, îi solicită ca în maxim 6 luni să-i dovedească că poate deveni un adult responsabil, cu abilități de a conduce imperiul financiar. În caz contrar va fi dezmoștenit.

Ajutat de sora sa Magda, Johnny crede că a găsit soluția care îi va rezolva problema rapid și ușor: va fi mentorat de cei mai faimoși trei influenceri de dezvoltare personală din țară.

Flex Barbarul - mentorul de fitness și viață sănătoasă, Sandra Senzorial - mentorul de wellbeing și Robby Anonimul - mentorul de business și finanțe.

Chiar dacă cei trei mentori se bucură popularitate imensă, realitatea este că sunt și ei oameni care se confruntă cu probleme de zi cu zi. Astfel răsplata de 1 milion de euro, pusă la bătaie în film, este mai mult decât apetisantă pentru cei trei influencers. Fiecare se va zbate să fie principalul mentor al lui Johnny, împărtășind din teoriile sale sau, de cele mai multe ori, încercând să le demonteze pe cele ale concurenței.

De aici se vor naște cele mai comice și neașteptate momente ale filmului. Finalul filmului vă arata dacă Johnny se dovedește a fi un personaj cu totul schimbat, fie datorită sfaturilor primite de la niște influenceri de pe internet, fie datorită propriilor lecții pe care le învață în cele 6 luni.

“MENTORII va fi un film pe cât de amuzant, pe atât de adevărat. Un film cu personaje bine conturate, situații neprevăzute, limbaj curat și amuzant, adică un film relaxant dedicat întregii familii. Personajul principal, interpretat de Cătălin Bordea, trece de la agonie la extaz, se îndrăgostește, pierde bani și câștigă prieteni. Cred că mulți tineri se vor regăsi în acest personaj și vor învață cum să-și alcătuiască propriul sistem de valori și cum să ia cele mai bune decizii pentru o viață împlinită”, spune regizorul filmului, Adrian Tapciuc.

Ideea filmului precum și scenariul aparțin Magic Maker Media House, casa de producție ce face parte din grupul UNTOLD Universe. Magic Maker Media House are deja în portofoliu mai multe producții de divertisment în televiziune. Succesul comediei este garantat și prin alăturarea în proiect ca și producător-asociat a Headline Management Agency, cel mai mare label de stand-up comedy din România. Dintre artiștii și writerii de succes ai Headline Management îi amintim pe Cătălin Bordea, Micutzu, Radu Bucălae, Nelu Cortea, Adrian Nicolae, Ioana State, Dan Frinculescu, Teodora Nedelcu.

“Sunt un iubitor al filmelor românești și m-am uitat de fiecare dată cu plăcere dar și cu admirație la toate comediile lansate în ultimii ani. N-ai cum să nu apreciezi curajul unor oameni de a investi într-o idee, de a face un film după propria poftă, cu speranța că la final, rezultatul îi vă face și pe alții să râdă! Ideea filmului MENTORII a venit natural, scrolând pe rețele de socializare, unde zilnic cineva iți promite ceva. Am lucrat și am râs pe scenariu alături de Adi Tapciuc și echipa mai bine de 6 luni, avem un cast fabulos, așa că pentru mine e clar că în 2025, MENTORII va fi un concurent redutabil la titlul de comedia românească a anului!” - Edy Chereji Co-Fondator UNTOLD UNIVERSE.

Filmul MENTORII, se află acum în faza de pre-producție, urmând a fi filmat în vara acestui an. În perioada următoare, producătorii filmului vor dezvălui noi detalii despre scenariu cât și care sunt ceilalți actori, artiști și influencers din distribuție. Lansarea filmului în cinematografele din România va avea loc în prima parte a anului 2025.

Vizionare placuta