Bookfest 2024: Recomandări de lectură și primele impresii de la Salonul Internațional de carte

Nu exist an în care să nu calc pe la târgurile de carte la început de vară, iar anul acesta am ales să merg la Bookfest în prima zi, de cum s-a deschis. Așa... ca să pot să mă plimb în voie și să admir zecile de titluri autohtone, dar și internaționale, aranjate frumos de fiecare editură care participă, fără să mă îngrămădesc. Peste tot mirosea a ploaie și a cărți proaspăt ieșite din tipar.

De astăzi, 29 mai și până duminică, 2 iunie 2024, are loc cea de-a XVII-a ediție a Salonului internațional de carte BOOKFEST, la Romexpo în pavilionul B2.

Sunt întotdeauna la curent cu noile apariții literare, obicei dezvoltat de anii petrecuți pe băncile Facultății de Litere, așa că nu am fost foarte surprinsă de ce am văzut pe rafturi. Totuși, am găsit romane pe care le aveam deja pe lista de dorințe, așa că nu am plecat cu mâna goală. Pe rafturile și mesele expozanților am mai întâlnit și cărți pe care le-am citi deja și care se odihnesc în biblioteca personală. Romane cu adevărat bune, care m-au marcat și au lăsat impresii profunde asupra mea, la un moment dat.

Revederea cu acești prieteni dragi m-a îndemnat să scriu astăzi acest articol de recomandări de lectură.

Ce am văzut la raft și mi-a atras atenția?

„Fata mecanică” de Anna Mazzola și „Cartea Gâștei” de Yiyun Li, apărute în colecția Raftul Denisei a Editurii Humanitas Fiction.

Pe scurt, „Fata mecanică" (în engleză, publicat cu titlul "The Clockwork Girl") este un roman scris de autoarea britanică Anna Mazzola. Publicat în 2022, acest roman istoric de mister și thriller explorează teme precum știința, revoluția și drepturile femeilor, într-o poveste captivantă setată în Franța, la jumătatea secolului al XVIII-lea. Romanul urmărește povestea unei tinere servitoare, Madeleine, care este angajată de un fabricant de ceasuri excentric, Dr. Reinhart, cunoscut pentru creațiile sale mecanice complexe. Anna Mazzola este cunoscută pentru puterea sa de a crea atmosfere intense și de a construi personaje complexe și memorabile.

„Cartea gâștei" (în engleză "The Book of Goose") este un roman scris de autoarea chinez-americană Yiyun Li, cunoscută pentru stilul de scriere elegant și introspectiv. Publicat în 2022, romanul explorează prietenia complexă și adesea întunecată dintre două fete, Fabienne și Agnes, în perioada postbelică dintr-un sat rural francez. Povestea începe cu Agnes, care reflectează asupra copilăriei sale petrecute alături de Fabienne. Cele două fete, aflate în pragul adolescenței, se angajează într-un joc de creație literară care le va schimba viețile pentru totdeauna. Fabienne, lidera dominantă a prieteniei, își convinge prietena să scrie o serie de povești macabre, care sunt ulterior publicate sub numele lui Agnes. Această farsă literară le aduce notorietate neașteptată, dar și consecințe pe măsură.

Literatura coreeană: O comoară care merită să fie explorată

Pasiunea mea în materie de literatură este literatura est-asiatică, în special cea coreeană. Imediat cum văd o carte a unui autor coreean, știu deja că aceasta va ajunge mai devreme sau mai târziu pe rafturile bibliotecii de acasă. Bucuria mea cea mai mare este că în ultimul an au început să apară tot mai multe traduceri ale unor astfel de romane.

Deja aflat în biblioteca mea, dar încă necitit se află romanul „Vorbește-mi despre tata” al autoarei coreene Kyung-Sook Shin. Mie îmi place foarte mult stilul autoarei e o proză poetică care curge ușor pe pagini și care te prinde, oferind o profunzime aparte. Până acum am citit „Dansul privighetorii de primăvară” și „Voi fi acolo”, traduse la fel ca și noua apariție de talentata traducătoare Diana Yüksel, care surprinde cu exactitate sensibilitatea specifică autoarei coreene în limba română.

„Vorbește-mi despre tata” se concentrează pe o femeie care, după moartea tatălui său, descoperă scrisori și jurnale care dezvăluie aspecte necunoscute ale vieții și personalității acestuia. Pe măsură ce citește, fiica începe să înțeleagă mai bine sacrificiile și greutățile pe care tatăl său le-a îndurat pentru familia lor.

Un alt titlu coreean pe care îl am deja pe raft acasă și abia așteaptă să fie citit este „Iepurele Blestemat” de Bora Chung. Volumul „Iepurele blestemat” este o colecție de povestiri scurte care explorează diverse aspecte ale societății contemporane și ale naturii umane, adesea prin prisma unor elemente supranaturale și fantastice. Fiecare povestire abordează subiecte precum inegalitatea socială, trauma, răzbunarea și supraviețuirea, îmbinând realitatea dură cu imagini onirice și simboluri puternice. Stilul autoarei Bora Chung este caracterizat printr-o proză clară și evocatoare, combinată cu imagini șocante și supranaturale. Această combinație creează o atmosferă unică, care reușește să fie în același timp înfricoșătoare și profund emoționantă.

Favorita mea, Donna Tartt

Lista ar fi incompletă, dacă nu aș recomanda și cele două romane foarte cunoscute ale Donnei Tartt, „Istoria secretă” și „Sticletele”, ambele publicate în cadrul colecției folio a Editurii Litera. Sunt cărți premiate, profunde cu un stil al narațiunii sfâșietor și intelectual în același timp. Nu doar că este una dintre autoarele mele favorite, dar sper să ajung cât mai curând să recitesc cele două romane.

„Istoria secretă" este romanul de debut al lui Donna Tartt, publicat în 1992. Este o poveste despre un grup de studenți de la un colegiu de elită din Vermont care se implică într-un act de violență și crime, iar apoi încearcă să acopere fapta lor. Romanul explorează obsesia pentru cunoaștere și estetica clasică, precum și consecințele psihologice ale unei crime. Acțiunea este narată din perspectiva nesigură lui Richard Papen, un tânăr care se alătură unui cerc select de studenți și profesori, care studiază filozofie și literatură clasică.

„Sticletele" este al treilea roman al Donnei Tartt, publicat în 2013 și câștigător al premiului Pulitzer pentru Ficțiune în 2014. Este o poveste amplă despre un tânăr, Theo Decker, care își pierde mama într-un atentat la Muzeul Metropolitan de Artă din New York și care fură un tablou celebru, "Sticletele" de Carel Fabritius. Romanul urmărește viața lui Theo de-a lungul a mai mult de două decenii, de la adolescență la maturitate, în timp ce încearcă să se descurce cu pierderile și traumele din trecutul său. Tabloul furat devine un simbol al trecutului său și o amintire constantă a evenimentelor tragice.

Cu ce am plecat de la Bookfest?

Anul acesta, am plecat în desagă cu doar două cărți. Romanul „Apă proaspătă pentru flori” al scriitoarei franceze Valerie Perrin și „Femeile din Troia” de Pat Baker.

„Apă proaspătă pentru flori" (în franceză „Chanson douce”) este un roman care mi-a fost recomandat de o prietenă dragă. Romanul spune povestea lui Violette Toussaint, o femeie care lucrează ca păstrătoare a unui cimitir dintr-un mic oraș francez. Viața ei este aparent simplă și monotonă, dar pe măsură ce povestea se desfășoară, cititorul descoperă detalii emoționante și surprinzătoare despre trecutul ei. Prin intermediul întâlnirilor cu diverse persoane care vin la cimitir, Violette își dezvăluie treptat propria poveste marcată de iubire, pierdere și regăsire.

Publicat în 2018, romanul a fost bine primit de critici și cititori deopotrivă, devenind un bestseller în Franța și în alte țări.

„Femeile din Troia" este un roman scris de autoarea britanică Pat Barker. Este o continuare a romanului „Silence of the Girls" (2018), și face parte dintr-o serie care reinterpretează miturile și legendele din Războiul Troian din perspectiva femeilor.

Am ales cartea pentru că îmi plac repovestirile moderne ale miturilor din jurul lumii.

„Femeile din Troia" continuă povestea personajelor feminine din mitologia greacă, concentrându-se pe experiențele și perspectivele lor în contextul dezastrului troian și al vieților lor post-război. În centrul atenției se află Briseis, o femeie troiană luată ca sclavă de către greci după căderea Troiei, și alte femei troiene care suferă o soarta similară.

Selecția de titluri este extraordinar de diversă, pentru iubitori de toate genurile: thriller, filosofie, cărți de dragoste, literatura contemporană sau clasică. Am descoperit cărți de ezoterism, psihologie și dezvoltare personală, dar și o groază de cărți pentru copii.

Pe lângă standurile de carte, cu mii de titluri și oferte avantajoase (reducerile sunt cuprinse între 30% și 50%), vizitatorii sunt invitați să participe la ateliere, lansări de carte și prezentări. Programul complet poate fi verificat aici.

