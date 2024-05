Despre iubiri durabile - Sober - Dominic Neill

Născut pe 28 aprilie 1992 în Johannesburg, Africa de Sud, călătoria muzicală a lui Dominic Neill a început cu un loc 6 în sezonul 8 al show-ului Idols, la vârsta de 19 ani. A petrecut 3-4 ani navigând scena muzicală sud-africană, lansând muzică prin diverse proiecte. O colaborare cu producătorul Joe Louis a dus la succesul piesei "Better Day", urmată de o colaborare de succes cu DJ Kent pe "Love You Still". După ce a primit o nominalizare la premiile South African Music Awards, Neill a semnat contracte cu Universal și a lansat albumul său de debut "Out Of My League." A avut turnee extensive și a stabilit conexiuni în Berlin, unde s-a mutat ulterior pentru a-și extinde orizonturile. Lansările cu label-ul WeAreDiamond, precum "Almost Love" cu James Carter și "Dancing In The Corner" cu Roxy Tones, au făcut ca Dominic să-și împrumute vocea unor piese cu un total combinat de peste 100 de milioane de stream-uri în doar câțiva ani. În 2021, a trecut de la a fi un artist prezentat la a-și construi cariera solo cu "Where Do We Go", câștigând popularitate și difuzare radio în Germania. Alte lansări solo, precum "I'm On The Juice" și "That Guys", i-au consolidat reputația de artist versatil. Lucrarea sa cea mai recentă, "Supersonic Love Machine", o colaborare cu Christopher Wall, encapsulează stilul său muzical divers. Dominic Neill continuă să evolueze ca artist solo, cunoscut pentru abilitățile sale vocale și de compozitor. Citește și: Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice.

