Fanii artistei au așteptat cu sufletul la gură să asculte varianta integrală de la "Nopțile". Pe TikTok, sunt peste 8500 de videouri care folosesc sound-ul. Compusă de Theea Miculescu, Sebastian Barac, Nicoleta Ghinea (Nicole Cherry), Marcel Botezan, versuri de Theea Miculescu, Sebastian Barac, Nicoleta Ghinea (Nicole Cherry) și produsă de Marcel Botezan, Sebastian Barac, "Nopțile" este primul video lansat din Moon Session, filmat de Paul Moldovan, Andrei Tapu. ,,It's heeeere! Am lansat <<Nopțile>>, una dintre piesele despre care mi-ați tot scris că abia așteptați să o ascultați integral. Acesta este primul video din Moon Session, am petrecut momente frumoase alături de echipa mea!", a spus Nicole Cherry.