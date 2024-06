Vibe-uri estivale cu La La La (Summer Mix) de la Will Armex

"La La La (Summer Mix)" cea mai nouă piesă Will Armex este imnul pop-dance perfect pentru vară. Aceasta este o reinterpretare a piesei sale „La La La", care a strâns peste 25.000 de videoclipuri pe TikTok.

Ideală pentru zilele petrecute la plajă și relaxarea la piscină cu prietenii, această piesă captează spiritul distracției estivale, devenind fundalul perfect pentru conversații pline de viață și momente de neuitat. Lasă-te purtat de ritmurile ei contagioase și de melodia captivantă, creând atmosfera ideală în timp ce te relaxezi lângă apă sau privești apusul alături de cei dragi. "La La La (Summer Mix)" este coloana sonoră ideală pentru a crea amintiri magice de vară.

Piesa a fost scrisă și produsă de Will Armex.

Will Armex este un artist, producător și DJ ucrainean. Melodiile sale sunt difuzate frecvent pe toate radiourile de top din CSI și la TV. Una dintre cele mai mari realizări ale sale este piesa „You and I", o colaborare cu fiica sa, care a avut un mare succes în China. Piesa a ajuns în topurile Shazam din peste 10 țări, având 528.000 de videoclipuri pe TikTok și 78.000 de videoclipuri pe YouTube Shorts. „You and I" a ajuns pe locul 1 în topul popular din Ucraina NRJ Top 30 și a rămas în top timp de 27 de săptămâni. De asemenea, a fost pe locul 1 mai mult de 3 luni în topul popular din Ucraina KISS FM Top 40 și a rămas în top mai mult de 3 luni. În clasamentul anual TOP 100 de la KISS FM Ucraina, „You and I" s-a clasat pe locul 5 și a fost nominalizată drept Piesa Anului la KISS FM DANCE AWARDS 2020. În 2023, artistul a lansat mai multe piese de succes, precum „Move and Dance", „Hands Away", „Love Is Over" și „Lika Style".