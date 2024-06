Alina Eremia și David Ciente au acel ADN autentic

"ADN", prima colaborare dintre Alina Eremia și David Ciente, vine în întâmpinarea visurilor voastre, căci vă va face să credeți în ele și în puterea care se regăsește în ADN-ul vostru.

Vocea puternică și emotivă a Alinei Eremia adaugă o profunzime aparte piesei, captivând ascultătorii prin autenticitatea sa. David Ciente, cunoscut pentru abilitatea sa de a combina tradiția cu inovația în producție, a creat un aranjament captivant pentru "ADN", aducând în prim-plan sunete tradiționale și ritmuri contemporane într-o simbioză perfectă.

Piesa a fost scrisă de Alina Eremia și Theea Miculescu și produsă de David Ciente.

„<<ADN>> este un fusion între stilul meu și sound-ul lui David, împrumutând motive din folclorul nostru frumos, dar rămânând la un songwriting actual, songwriting făcut de mine și de Theea Miculescu.

Piesa este povestea mea și povestea tuturor celor care s-au desprins devreme de casa în care au crescut și au plecat să-și urmeze visul. Vreau ca piesa asta să fie ca un prieten la care apelezi când te simți descurajat și ai nevoie să-ți ridici moralul." ne spune Alina Eremia.

,,Uneori lucrurile frumoase vin doar în timp. Am compus această piesă cu Alina în urmă cu peste un an, dar abia acum am adus-o într-o formă finală care nouă ne place. Este, de asemenea, prima colaborare cu Alina, o artistă extrem de muncitoare, pasionată și ambițioasă, și sper să mai avem și altele în viitor." ne spune David Ciente.

Alina Eremia și-a început cariera la o vârstă fragedă, iar la acest moment este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală. Cântecele și colaborările ei au fost întotdeauna în topuri, iar printre cele mai bune hituri ale Alinei includem: ,,Cum se face", ,,A fost o nebunie", ,,În dreapta ta", colaborarea cu Vescan, ,,Tatuaj" și ,,Noi". În 2021, Alina a lansat cel de-al doilea album al său, "Déjà Vu", care a primit titlul de Best Album la The Artist Awards 2021. În 2022, Alina Eremia s-a bucurat de foarte mult succes cu single-uri care au ajuns rapid pe locul #1, cum ar fi ,,Supertare", cu Connect-R, care le-a adus și premiul pentru cea mai bună colaborare a anului la The Artist Awards 2022, și ,,Cerul roșu". În 2023, ea a adăugat un alt #1 cu ,,Ai fost", colaborare cu Mario Fresh, care a fost #1 pe YouTube în tendințe și a intrat în topurile radio la doar două săptămâni de la lansare, fiind declarată și cea mai ascultată piesă a anului. De asemenea, artista a lansat două EP-uri speciale, "Metamorphosis" și ,,OH, NO!". 2024 a venit cu succesul piesei ,,Nu te mai aștept", scrisă de artistă și lansată inițial doar ca un piano session. Piesa a fost atât de bine primită, încât radiourile au preluat piesa și au adus-o până pe locul #2 în Top Media Forest. Mai mult decât atât, artista a lansat recent ,,Gura ta", piesă care deja se face remarcată.

David Ciente este un artist și producător independent, cu peste un deceniu de experiență și numeroase hituri produse pentru artiști precum Selena Gomez, INNA, Alexandra Stan și Antonia. În noul său proiect, își propune să îmbine cultura românească cu muzica EDM. Prima sa lansare, "Ielele", în colaborare cu Irina Rimes, a fost un succes, adunând milioane de stream-uri pe platformele digitale, iar prima sa reprezentație live, pe scena principală a Untold Festival (unul dintre cele mai mari festivaluri din lume), a fost foarte bine primită atât de publicul festivalului, cât și de spectatorii online. În viitorul apropiat, David Ciente va lansa noi piese care vor include elemente din cultura românească, fie că este vorba de versuri, melodii, instrumente autentice sau chiar materiale foto/video.