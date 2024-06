Ioana Ignat, despre relația cu Sebastian Dobrincu după despărțire: Ne iubim în continuare...

În lumea showbiz-ului românesc, povestea de iubire dintre Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu a captat atenția multor fani și a fost o prezență constantă în media până la despărțirea lor în primăvara acestui an. Cei doi au anunțat în mod pașnic sfârșitul relației lor, care a durat trei ani, după ce s-au cunoscut și au început să se îndrăgostească la filmările pentru videoclipul „Inimă naivă”.

Recent, Ioana Ignat a decis să rupă tăcerea și să ofere primele declarații publice despre starea actuală a relației sale cu Sebastian Dobrincu. Cu toate că au ales să meargă pe drumuri separate, artista a subliniat că păstrează o legătură specială cu fostul ei partener.

"Eu cu Sebastian suntem în relații bune, ne iubim în continuare, ne susținem și ne respectăm. Fiecare are prioritățile lui în momentul de față și ne dezvoltăm individual, fiecare cum știe mai bine. Dar suntem în relații bune, nu suntem nici dușmani. Suntem foarte buni prieteni și ne vedem de proiectele noastre individuale. Păi așa e frumos, să fim cu toții în armonie și să ne facem viața frumoasă individual și ulterior nu știm ce se va întâmpla", a explicat Ioana Ignat pentru ciao.ro.

Despre motivele exacte ale despărțirii lor, atât Ioana cât și Sebastian au fost rezervați în a le detalia în public. Cu toate acestea, Sebastian Dobrincu a indicat anterior că decizia de a merge pe drumuri separate a fost luată într-un mod rațional și sănătos, fără conflicte ascunse.

„Privim viața prea diferit pentru a continua împreună. Nu îmi stă în fire să îmi discut intimitățile. Sunt perseverent de fel. Nu am renunțat până nu am ajuns împăcat că am încercat tot. Capul sus, zâmbetul pe buze și inima deschisă”, a adăugat Sebastian Dobrincu într-o declarație anterioară.