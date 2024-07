Claudia Iosif, primele declarații despre motivul despărțirii de Dorian Popa: Am avut o semidepresie...

Claudia Iosif, cunoscută de fani sub numele de Babs, a rupt tăcerea și a făcut primele declarații publice după despărțirea de Dorian Popa. Relația lor, care a durat 11 ani, a fost una dintre cele mai solide și apreciate de public, astfel încât vestea separării a venit ca un șoc pentru toată lumea.

După câteva luni de la separare, Babs a vorbit deschis despre motivele care au dus la această decizie neașteptată. Într-un interviu pentru Cancan, Claudia a subliniat că între ea și Dorian nu a existat infidelitate. Ambii au fost fideli de-a lungul relației, dar circumstanțele vieții i-au adus într-un punct în care au simțit că trebuie să pună punct.

„Nu a vrut nimeni să se ajungă aici. Noi mai mult ca oricine, am fost o echipă, înainte de iubire. Am realizat lucruri, ne-am maturizat împreună. Sunt sigură că el nu mă uită pe mine, cum nici eu nu o să-l uit pe el. Pur și simplu, în ultimul an s-au adunat foarte multe. Eu am avut niște probleme, probabil nici eu nu m-am purtat cum trebuie. Ne-am pierdut noi doi, ca oameni. Am început să ne ciondănim. Dar un motiv real chiar nu a existat. Nimeni nu a înșelat pe nimeni, nu a fost vorba de așa ceva. Ultimul an a fost foarte greu, el avea multe concerte, era mult plecat. Eu am avut o semidepresie, și asta ne-a afectat ca relație. S-a făcut click, într-o zi, și asta a fost”, a mărturisit Babs.