Loredana Groza împărtășește secretele dietei sale la 54 de Ani: Sunt ca Djokovic, ca un campion mondial...

Loredana Groza continuă să impresioneze nu doar prin talentul său muzical, ci și prin felul în care reușește să se mențină într-o formă fizică de invidiat la vârsta de 54 de ani. Recent, vedeta a dezvăluit publicului detalii despre dieta sa zilnică și stilul de viață sănătos pe care îl urmează cu rigurozitate.

Artista a mărturisit că alimentația joacă un rol crucial în menținerea sănătății și a siluetei sale. Loredana a făcut câteva modificări semnificative în dieta sa, eliminând produse nesănătoase și optând pentru alimente nutritive care îi oferă energie și vitalitate.

Loredana a împărtășit câteva dintre secretele dietei sale, subliniind importanța unei alimentații echilibrate. Dimineața începe cu un ritual simplu dar eficient: o cană cu apă fierbinte pe stomacul gol.

„De dimineață am mâncat un iaurt și am pus niște semințe de in. Vă recomand și vouă, e foarte sățios”, a dezvăluit artista.