Claudia Pătrășcanu clarifică zvonurile: Vacanța în Paris a fost pentru copii, nu o împăcare cu Gabi Bădălău

Recent, Claudia Pătrășcanu a decis să lămurească zvonurile apărute în presă cu privire la escapada ei în Franța, unde s-a speculat că ar fi plecat împreună cu fostul soț, Gabi Bădălău. De fapt, cântăreața a explicat că vacanța la Paris a fost organizată pentru copiii lor, nu pentru a relua relația cu Gabi.

În compania copiilor săi și a unei prietene apropiate, Cristina, Claudia a călătorit la Paris, unde au fost ulterior surprinși de apariția lui Gabi Bădălău, care a venit să le facă o surpriză băieților. Aceasta a subliniat că fostul soț nu a plecat în același timp cu ei, ci a sosit în penultima zi a vacanței pentru a petrece timp cu copiii.

„Nu mi-am găsit iubirea în Paris, cum zice melodia. Dar am fost cu iubirile mele, băieții mei și Cristina, prietena mea de suflet. În timpul ăsta, cât am fost eu plecată în Paris, au tot apărut pe aici discuții, pe TikTok, media, că aș fi plecat cu Gabi la Paris. Nu, vă spun că vacanța asta trebuia să fie de anul trecut, iar la Paris am plecat cu cei doi băieți ai mei și cu Cristina. Gabi s-a gândit să le facă o surpriză copiilor noștri și a venit în penultima zi, în a treia zi. Noi am stat patru zile”, a declarat Claudia Pătrășcanu pe rețelele de socializare, conform Spynews.