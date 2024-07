Nadina și-a dorit să îi facă un cadou muzical fratelui ei, așa că i-a compus o piesă ce-i este dedicată în totalitate. Mesajul melodiei a ajuns rapid la sufletele oamenilor, dar și preferințele de pe Tik Tok, reușind astfel să se viralizeze pe această platformă. Mii de încărcari ale refrenului, dar și milioanele de vizualizari, au clasat-o pe artistă direct în poziție fruntașă în online.

Atât linia melodică, cât și versurile au fost compuse de către artistă, pentru a exprima profund iubirea dintre frați. Instrumentalul piesei a fost realizat de Alex Stoica și Cornel Oprea, iar de mix-master s-au ocupat Idu Andrei și Mihail, Codreanu de la OnMusic, alături de Bunicul Magic.

Videoclipul a fost filmat de către Cristi Kamarad.



“Cu fiecare piesă pe care o lansez, vă ofer o parte din sufletul meu. Piesa aceasta am scris-o, cu toată inima, pentru fratele meu. Niciunde nu este totul roz, însă, un singur lucru nu trebuie uitat: leg!tura dintre frați nu o poate rupe nimeni și nimic. SANGELE APĂ NU SE FACE, orice ar fi!“ a declarat artista.



Nadina, pe numele ei real Adina Gabriela Tihulcă, a urcat pe scenă, pentru prima dată, la vârsta de 11 ani, iar în zona comercială a devenit cunoscută în anul 2017, sub numele Nadiris. 3 ani mai târziu, artista a ales să-și schimbe numele în Nadina. Cele mai cunoscute piese ale artistei sunt "Barman", „Alibi”, „Mi-e dor” sau „Mare nuntă”. Pe lângă preocuparea pentru zona muzicală a carierei ei, Nadina este și creator de conținut, și de asemenea, participa in calitate de artist la evenimente private, și își ține aproape comunitatea din social media, unde are peste 100.000 de persoane active.

VIDEO: https://youtu.be/T7lqBJkDcXo?si=t4Mpj82KT0pV5pUI