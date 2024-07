JUNO te ia cu el pe Autostrada Soarelui

După ce Eva Timush și JUNO au lansat împreună piesa ,,Imuni la bine", care se aude la toate petrecerile, se află în top 10 Media Forest și face furori vara asta, artistul ne promite încă o piesă bombă potrivită pentru drumul spre mare, ,,Autostrada Soarelui''.

Mai ține minte cineva cum era drumul spre mare, cu ai tăi, în copilărie?



Pentru foarte mulți dintre noi, rămâne emblematic momentul în care ajungem pe ,,Autostrada Soarelui". Atunci știi clar că ești în vacanță. JUNO și-a dorit exact același lucru pentru piesa cu același nume - să te ducă cu gândul la vară, la mare și la nopți pe plajă.



Piesa e plină de energie pozitivă, practic un imn al tuturor celor care iubesc marea și petrecerile pe plajă. Cu siguranță piesa nu trebuie să lipsească din playlistul tău pentru drumuri lungi cu mașina, așa că hai, dă-i un save.



„Am avut la începutul verii de făcut un drum Constanța-București și în timp ce conduceam mi-a venit în cap linia melodică de la <<Autostrada Soarelui>> fără sa am muzică pe fundal sau armonie care să-mi inspire vreo linie melodică. Și în timp ce o repetam, mi-am dat seama că e vară, mi-am amintit ce sentiment aveam când eram mic și mergeam către mare cu ai mei (înainte să locuiesc în Constanța) și am făcut versurile instant. Practic, refrenul nu a venit el la mine, nici măcar nu l-am căutat, m-a lovit pur și simplu. Cumva, am vrut să pun în piesă sentimentul pe care-l ai atunci când pleci către mare - sentimentul de bucurie, de vacanță. Mi-am dorit ca piesa să conțină emoția aia de drum, de petrecere și cel mai potrivit cuvânt de vară.", declară JUNO.



JUNO reușește să atraga atenția fanilor săi și pe rețelele sociale. Ba mai mult, piesa ,,Autostrada Soarelui" a fost extrem de așteptată și cerută în comentarii de către urmăritorii lui.

Piesa este o co-producție HaHaHa Production, Global Records și ELIXIR RECORDS.

De muzică s-au ocupat Alexandru Stancu (JUNO), Florin Boka (Feenom), Lucian Nagy.

Textul este scris de Alexandru Stancu (JUNO).