În universul Dayanei - Lumea mea

,,Lumea mea" este o serenadă a sufletului, un ecou etern al inimilor care bat la unison.

Într-un tărâm magic, unde stelele dansează pe ritmuri de vis și luna șoptește povești de iubire, se naște o chemare dulce și fermecătoare. O ființă mistică, cu o voce divină, își revarsă dorul și pasiunea în fiecare vers al unei piese fermecătoare. ,,Lumea mea" este o serenadă a sufletului, un ecou etern al inimilor care bat la unison. Dayana, cu vocea ei angelică, își dezvăluie universul interior, un loc unde dragostea este forța supremă ce unește destine și transcende timpul. Ascultând această piesă, te vei simți transportat într-o lume de poveste, unde fiecare notă este o chemare de neuitat spre iubire și eternitate.

Dayana este o cântăreață și compozitoare din Republica Moldova care reușește să îmbine diverse genuri muzicale cu fiecare lansare. Pasiunea ei pentru muzică i-a definit viața încă din copilărie, când a început să-și descopere propriul stil muzical. Dayana și-a început cariera muzicală ca artist independent, reușind să strângă mii de ascultări pe toate platformele și colaborând cu unii dintre cei mai importanți DJ din Europa de Est, precum UNKLFNKL, PHARAØH, Robert Cristian și Scott Rill. Emoția pe care Dayana o transmite în fiecare piesă este motivul pentru care fanii susțin fiecare lansare. În 2023, artista a colaborat cu Camidoh, o vedetă în ascensiune pe scena Afropop, pentru piesa "Up For Love", cu renumitul producător SICKOTOY pentru piesa "Into The Light", și a lansat piesa "Need You", un adevărat imn Eurodance. Recent, artista s-a dedicat lansării de melodii în limba română, explorând diverse emoții umane prin versurile sale. Piese precum "Tată adevărat," "Aș mai vrea să fiu copil," și "Trece viața" au stârnit mii, chiar milioane de reacții din partea publicului online, datorită sincerității și sunetului melodic al artistei. Aceste piese pot fi găsite pe cel mai recent album al artistei, "Nostalgic."