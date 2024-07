Alexandru Ciucu se pregătește de o nouă vacanță cu fetițele sale. La ce înțelegere a ajuns cu Alina Sorescu?

Despărțirea designerului Alexandru Ciucu de cântăreața Alina Sorescu anul trecut a adus schimbări semnificative în viața lor de familie, dar cei doi au reușit să ajungă la un acord în privința timpului petrecut cu fetițele lor, Raisa și Carolina. Conform înțelegerii, Alexandru Ciucu și-a organizat vacanțele astfel încât să petreacă timp de calitate alături de fiicele sale.

Recent, Alexandru a petrecut o vacanță în Germania la Legoland alături de Raisa și Carolina. Însă, vacanța nu a fost lipsită de incidente. Într-o relatare pentru emisiunea "Vacanța de vedete" de la Spynews, designerul a povestit cum una dintre fetițe, Carolina, s-a confruntat cu febră din cauza unui virus. Situația s-a complicat la întoarcerea în România, când și Raisa a prezentat aceleași simptome.

„Suntem tot timpul pregătiți. Este rucsacul cu medicamente pentru fetițe. Aici sunt medicamente pentru a merge cu copiii undeva. Am plecat de vreo 10 ori doar eu cu fetele și o singură dată am avut nevoie cu adevărat de ele, când au făcut febră amândouă. Încă de când am plecat de dimineață, Carolina a zis că o doare în gât. Eu am antitermic suficient pentru amândouă. La Legoland a avut nevoie Carolina. Era o herpangină, un virus și cât am stat la Legoland a luat și Raisa și pe drum înapoi a avut și ea nevoie”, a spus Alexandru Ciucu.