Oamenii din umbra spitalului oncologic pentru copii și agenda lor se dezvăluie

Sprijinită de donatori, copii, părinți, medici, specialiști, sponsori, Dăruiește Viață refacem de la zero întregul spital la Marie Curie

comunicat de presa

Dăruiește Viață a prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe extraordinare de presă, oamenii din spatele asociației – copii, părinți, medici, donatori, sponsori și specialiști - si noua lor agendă: refacerea de la zero a întregului spital Marie Curie din București, la standarde occidentale, concomitent cu finalizarea Primului Spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică din România.

Oamenii din umbră sunt oamenii fără de care Primul Spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică din România nu ar fi posibil – este vorba despre 260.000 de donatori persoane fizice și peste 1.700 de companii care au pus o cărămidă la construcție, despre copiii și părinții lor care beneficiază de proiectele Dăruiește Viață, despre medicii și echipele medicale din spitalele în care asociația implementează proiecte, precum și despre toți experții care au contribuit la această inițiativă.

„Aceștia sunt oamenii invizibili pentru politicieni în majoritatea timpului. Politicienii nu le văd nici suferința, nici nevoile și nici meritele. Nu le văd drepturile. Acești oameni care au fost invizibili până acum, care au devenit vizibili după ce s-au unit și au decis să-și construiască singuri un Spital. Și atunci politicienii s-au enervat și i-au atacat. Ironia este că în spatele nostru nu e nimeni altcineva decât acești oameni”, a afirmat Carmen Uscatu, președintele Asociației.

„Noi vrem să le spunem acestor oameni că noi îi vedem și dovada cea mai bună este felul în care construim acest spital: transparent, eficient și cu responsabilitate față de donatori, de copii, de părinți și de medici, față de societate. Vrem să le spunem acestor oameni să nu se dea bătuți în fața atacurilor politicienilor. Împreună, suntem invincibili. Politicienii atacă proiectul spitalului oncologic pentru copii de frică! Au de ce să le fie frică, pentru că noi suntem uniți și puternici! Tocmai de aceea este important să continuăm ce am început”, a punctat Oana Gheorghiu, vicepreședintele Asociației.

„Dezvăluirea” a venit pe fondul informațiilor eronate, apărute, în ultimele zile, în spațiul public, cu privire la inițiativa #NoiFacemUnSpital și la cei care se află în spatele acestui proiect. La conferință au participat și o parte din susținătorii activi ai proiectului, Paula Herlo, Alex Dima și Tudor Chirilă, care au vorbit despre forța de care a dat dovadă societatea civilă, unindu-se pentru un proiect unic în România.

Dăruiește Viață a anunțat că inițiativa #NoiFacemUnSpital se extinde, prin refacerea de la zero a spitalului Marie Curie. Împreună cu o echipă de consultanți francezi, managementul și echipa medicală a Spitalului Marie Curie, asociația lucrează la master planul pentru Marie Curie, care va asigura aceleași standarde vest-europene de tratament pentru toate secțiile și specializările spitalului. În prezent, Spitalul de Urgență Marie Curie este cel mai mare spital de copii din țară. Master planul include construcția unei noi clădiri, similare celei deja construite de asociație și dotarea acestora la standardele medicinei de secol XXI.

”Am povestit mereu despre cât de dinamic este proiectul #NoiFacemUnSpital și despre câte nevoi au apărut pe parcurs. Acum am finalizat deja structura Primului Spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică și am început etapa de instalații, compartimentare și design exterior și interior. Iar în 2020 vor fi funcționali. Dar la Spitalul Marie Curie nu se tratează doar cazurile oncologice și cazurile chirurgicale. De aceea am început să lucrăm la un master plan pentru a asigura aceleași standarde de tratament pentru toate secțiile spitalului pentru proiectul extins. Și îi invităm pe toți cei care doresc să pună o cărămidă, să rămână alături de noi sau să ni se alăture, pentru că, uniți, facem lucruri mari și în România.” , a adăugat Oana Gheorghiu.

Cea de-a doua clădire nouă va fi construită în curtea Spitalului Marie Curie și va si conectată cu Spitalul deja ridicat pentru a asigura continuitatea proceselor și protocoalelor medicale. Finalizarea proiectului înseamnă crearea unui spital capabil să ofere tratament multidisciplinar copilului, indiferent de afecțiune, la standardele occidentale.

”Scopul nostru este ca acest spital să devină un spital european, un spital în care echipa medicală să lucreze multidisciplinar și eficient, un spital în care să se respecte normele și procedurile medicale astfel încât să scadă rata de infecții intraspitalicești și să se reducă timpul de așteptare al pacienților, un spital digitalizat, în care să eliminăm birocrația și să ne concentrăm pe ceea ce este cu adevărat important - pacientul și confortul acestuia. Faptul că suntem atât de mulți oameni care susținem acest proiect este incredibil. Împreună am reușit să ajungem până aici și tot împreună continuăm. Împreună suntem invincibili! Și ne dorim ca autoritățile să fie alături de noi toți, atunci când le solicităm ajutorul și nu să ne pună piedici și să ne arate cum nu se poate. Pentru că #NoiFacemUnSpital, orice ar zice politicienii.”, a arătat Carmen Uscatu.

Dăruiește Viață reînnoiește apelul către cetățeni și companii să susțină inițiativa #NoiFacemUnSpital pe platforma de fundraising www.bursadefericire.ro sau prin sms 8864 cu cuvântul „SPITAL”. Companiile pot redirecționa 20% din impozitul pe profit / venit până la finalul anului în curs. Orice sumă, oricât de mică ajută!