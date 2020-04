Coaching pro-bono pentru mediul de business și cadrele medicale: WE CARE ABOUT YOU

Federația Internațională de Coaching România (ICF) a lansat inițiativa WE CARE ABOUT YOU, o lună de coaching pro-bono pentru oamenii de business și cadrele medicale care-și caută claritatea și echilibrul în perioadade criză pe care o traversăm.

comunicat de presa

15 experți în gestionarea situațiilor de criză, lideri în coaching la nivel mondial, școli de coaching de prestigiu la nivel național și internațional și alți peste 80 dintre cei mai buni experți în coaching din România colaborează sub egida ONG-ului ICF, oferind suport prin peste 700 de sesiuni online individuale de coaching profesionist și 15 webinarii, toate gratuite. Înscrieri pe site-ul https://coachfederation.ro/icw/. Programul complet al evenimentelor de grup atașat.

Anda Șuta, Președinte ICF România: „Sănătatea și relansarea economiei sunt priorități strategice în această perioadă de criză. Iar noi, specialiștii în coaching, obișnuim să considerăm și să abordăm criza că o oportunitate și un bun moment de evoluție. Cu trei din zece companii din România actualmente în zona de risc, traversăm un moment de incertitudine și volatilitate. În mediul corporate și antreprenorial, presiunilor financiare li se adaugă poate și unele infinit mai complicate, strategice, de regândire și reinventare a business-ului în timp record. Managerilor le e util să-și consolideze din ce în ce mai mult comportamentele și abilitățile de gestionare a situațiilor critice. În sistemul sanitar, avem zeci de mii de cadre medicale în linia întâi care în aceste zile trebuie să dea dovadă de echilibru, claritate, inteligență emoțională, în condiții de stres sau epuizare greu de imaginat. Aceia dintre ei cu poziții manageriale își văd testate la maxim abilitățile de leadership și agilitatea în situații de criză. Acum, mai mult decât în timpuri normale, e un moment în care coachingul, un proces creativ de stimulare a gândirii și maximizare a potențialului personal și profesional, poate face diferența. Până pe 22 mai, ești binevenit să încerci să-ți găsești răspunsurile alături de experții ICF. Credem că spiritul de comunitate și acțiunile împreună pot contribui semnificativ la starea noastră de echilibru.

Le mulțumim tuturor celor care donează timp și expertiză valoroasă în acest proiect. Și suntem recunoscători unor nume de referință în industrie, care ne susțin înaceastă inițiativă precum Alain Cardon, Wendy Palmer, Andrea Cardillo și școlile lor de prestigiu în coaching și leadership Metasysteme, TPC Leadership și Leadership Embodiment. Sunt adevărate surse de inspirație și modele în gestionarea momentelor de incertitudine și stres, lucrând cu leaderii companiilor de top 50 din lume și din România.

Mioara Șoldan, Vicepreședinte ICF România: “În cadrul inițiativei WE CARE ABOUT YOU avem de asemenea module peer to peer dedicate colegilor de industrie, practicanți de coaching care la rândul lor susțin nevoile a zeci și zeci de clienți. Vrem să venim în sprijinul întregii comunități de coaching din România cu resursele de care are nevoie în această perioadă tumultuoasă: sesiuni de tip peer coaching și supervizare, webinarii despre adaptare la contextul actual. ICF are misiunea de a contribui în mod activ la dezvoltarea continuă a competențelor membrilor comunității locale. În contextul actual, am ales ca anul acesta să extindem Săptămâna Internațională a Coaching-ului (tradițional desfășurată între 4-10 mai) la o lună. La nivel global, International Coaching Week celebrează profesia noastră și impactul pe care coaching-ul îl produce în societate, prin oferirea de sesiuni pro-bono.”

WE CARE ABOUT YOU este un program susținut în întregime online. Înscrierile la sesiunile de coaching se fac pe site-ul oficial ICF România https://coachfederation.ro/icw/. Fiecare participant poate beneficia de 2 ședințe de coaching cu unul dintre experții selectați și de 15 webinarii de o înaltă calitate profesională.

Federația Internațională de Coaching România (ICF) este o organizație non-profit care promovează dezvoltarea artei, științei şi practicii coaching-ului profesionist în România. În lumea agitată de astăzi, un număr tot mai mare de companii, organizații și persoane se îndreaptă spre coaching-ul profesionist pentru a-şi crește eficiența, pentru a construi relații și a-şi atinge obiectivele. ICF are rolul de a informa și de a educa publicul din România cu privire la standardele și practicarea la cel mai înal nivel a profesiei de coach, precum și la codul de etică. ICF este cea mai mare resursă la nivel global pentru coaching-ul profesionist. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne scrieți pe adresa office@coachfederation.ro