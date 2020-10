EDUBOX, educație pentru copiii mici de acasă

Când a fost anunțată starea de urgență, părinții și-au luat în brațe copiii și s-au adaptat la o nouă viață.

Dincolo de teama de necunoscut și de boală era și teama că nu se descurcă în multele roluri pe care au fost nevoiți să le joace în fiecare zi. Dacă toată lumea își dorea înainte de pandemie mai mult timp petrecut cu cei mici, după o vreme a devenit o provocare pentru părinți acest timp împreună, cum îl fac să fie de calitate. Și ei puneau tot mai multe întrebări, în mediul online, specialiștilor de la grădinițele care păreau închise pe termen nelimitat, la radio, oriunde cineva avea urechi să îi asculte.

Echipa de specialiști a Gradinițelor Butterfly era învățată să audă bine părinții, dupa aproape 15 ani de conexiune cu ei. Tinerii din această echipă au ascultat cu atenție ce nevoi au părinții, s-au gândit ca de fiecare dată la copii, mai mult decât la orice, au folosit toată cunoașterea adunată în atâția ani de perfornanță în educație și au găsit cea mai bună soluție, care se numește EDUBOX.

Proiectul EDUBOX este soluția de educatie pentru copiii care nu pot merge la grădiniță, din orice motive, o săptămână, o lună sau chiar mai mult. El este recomandat de Itsy Bitsy FM și este în curs de validare la Ministerul Educației

Mădălina Ion este fondatoare acestui proiect pe care l-a creat cu o echipa de profesori care lucrează cu preșcolari de mulți ani, în grădinițele Butterfly.

“Din inerția în care eram mobilizate să facem lucruri noi permanent pentru copiii de la grădiniță, ne-am oprit brusc în martie. Am lucrat online atunci, dar auzeam tot mai des părinți care spuneau ca internetul este plin de resurse, dar nu știu ce este bun și cum să le combine ca să facă activități echilibrate, nu aveau mereu acces la imprimantă sau nu puteau să lase copilul la laptop, când și eu aveau treabă. Părinții spuneau curând că se simt vinovați, că nu au răbdare și deci nu sunt părinți buni. Așa ne-a venit ideea să facem pentru părinți și copii ce știm noi cel mai bine, am creat proiectul EDU BOX”, spune Mădălina Ion.

Câte o cutie cu activități săptămânale pentru copii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani, pentru tot anul școlar;

suport online pentru adulții care fac acasă activitățile zilnice cu copiii;

consiliere pentru părinți pentru a se adapta cât mai ușor nevoilor educaționale ale copiilor, în zilele în care cei mici nu pot merge la grădiniță.

Proiectul EDUBOX înseamnă:

În cutiile EDUBOX sunt activități pentru toată săptămâna, însoțite de instrucțiuni de utilizare și toate materialele de suport, care pot fi folosite de orice părinte, bunic sau bona.

Activitățile sunt organizate conform programei școlare în așa fel încât să stimuleze copilul din toate punctele de vedere: intelectual, cognitiv, emoțional, creativ, atitudinal și motric. Proiectul EDUBOX răspunde nevoilor copiilor, care au dreptul la educație adaptată vârstei, dar și părinților care s-au trezit peste noapte și în rolul de profesori, în zilele în care cei mici nu pot merge la grădiniță.

“ EDUBOX oferă suport de specialitate, indicații metodice, fișe de lucru și materiale didactice de calitate pentru activitățile desfășurate pe parcursul unei săptămâni. Tot ce îți rămâne de făcut este să "Unbox your education!" ne spun profesorii din această echipă, care au ales să răspundă cu inovație celei mai mari provocări din istoria grădinițelor.

Mai multe detalii despre EDUBOX se pot găsi pe www.edu-box.ro.

Grupul Educational Butterfly promovează de aproape 15 ani educația în toate dimensiunile ei, acordând fiecărui copil șansa de a deveni capabil să reacționeze creativ și responsabil la situații de viață diverse, prin punerea în valoare a calităților