Educatia si distractia copiilor ia o noua forma intr-un marketplace 100% romanesc cu ateliere online live

S-a lansat www.ateliereonline.ro - primul marketplace 100% romanesc care ofera ateliere online live pentru copiii intre 5 si 14 ani

Parintii au acum la dispozitie zeci de alternative pentru imbogatirea experientelor copiilor: de la ateliere ce dezvolta abilitati (dictie, gandire critica, scriere creativa), pana la ateliere de dezvoltare personala (mindfulness, inteligenta emotionala), ateliere de gatit, actorie, miscare creativa, educatie muzicala, pictura, limbi straine si multe altele. Atelierele au preturi ce variaza intre 40 si 500 lei, in functie de complexitatea subiectului abordat si a numarului de sesiuni (ateliere care au loc intr-o singura sesiune sau ateliere cu 3-6 sesiuni saptamanale).

“Fiul meu a fost foarte incantat si entuziasmat de aceasta experienta. S-a simtit in largul lui, desi a avut emotii la inceput. In plus a spus ca i-a placut mult pentru ca....nu e ca la scoala.”, a declarat Diana D., parintele unui participant din Bucuresti.

Parintii pot alege gradul de implicare in activitatea copilului: pot asista la activitati sau se pot implica activ impreuna cu copilul. In plus, la finalul atelierelor parintii primesc detalii despre notiunile parcurse, exercitii si joculete pentru aprofundarea subiectului, dar si cateva indicatii despre evolutia copilului si modalitati de a construi pe punctele forte ale acestuia.

Datorita diversitatii subiectelor abordate, copiii au sansa sa aleaga atelierul preferat in functie de propriile pasiuni si talente, dar pot si sa exploreze noi domenii de interes. Pe parcursul intregului proces, echipa Ateliereonline.ro ofera consultanta in alegerea tematicilor.

Prin modelul de business ales, Ateliereonline.ro atrage facilitatori care pot sustine ateliere pe platforma, atat din randul “stay-at-home-moms” care au diverse talente si pasiuni pe care vor sa le impartaseasca copiiilor, dar si din randul educatorilor sau a facilitatorilor care sustin ateliere in mediul offline. Toti facilitatorii trec printr-un proces de selectie si au parte de training continuu astfel incat serviciile sa fie aliniate trendurilor actuale.

“Am inceput acest proiect de la o nevoie personala de a oferi copiilor nostri activitati de facut in casa pe perioada izolarii in pandemie. Dar am fost placut surprinse sa descoperim parinti cu aceleasi nevoi ca si noi, asa ca proiectul care se voia micut la inceput a crescut intocmai ca Fat-Frumos din poveste. Acum, la 2 luni de la lansare, avem peste 40 ateliere listate pe platforma si 17 facilitatori cu care colaboram, insa listam saptamanal noi ateliere si noi facilitatori.” declara Ioana si Dora, fondatoarele www.ateliereonline.ro.

Aici poti viziona intreaga oferta de ateliere: https://www.ateliereonline.ro/ateliere