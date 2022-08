Georgiana Grudinschi, fondator ANSWR: Nu aștepta momentul potrivit. Nu există. Fă-o ACUM!

Georgiana Grudinschi este fondatorul din spatele brandului de frumusețe ANSWR, care este cunoscut pentru că a adus pe piață primul tratament cu keratina care poate fi aplicat acasă și care poate rivaliza cu alternativele scumpe din salon care au luat cu asalt industria.

Lansat cu doar câteva luni înainte de pandemie cu ajutorul unui mic împrumut de la familia ei, businessul aduce acum venituri de peste 4,5 milioane EUR.

Astăzi, Georgiana și-a asumat misiunea de a simplifica frumusețea, dând puterea femeilor să devină ele însele experți în frumusețe, să-și asume rutinele de frumusețe, definind în același timp o categorie complet nouă de îngrijire, respectiv salonul de înfrumusețare de acasă.

Din perspectiva Georgianei, frumusețea trebuie să fie mereu accesibilă și la îndemână , iar astfel de ritualuri trebuie să fie distractive, simple, ușoare și personale. De altfel, acesta este fundamentul pe care se bazează ANSWR.

Brandul a fost lansat în 2019 cu soluții de înfrumusețare acasă din nevoia simplă a Georgianei de a-și îmblânzi părul rebel. Atunci când a descoperit tratamentele cu keratină de la salon, s-a îndrăgostit iremediabil de ele, dar detesta profund prețurile prohibitive și timpul pierdut. A vrut să dețină controlul în loc să meargă regulat la coafor și astfel s-a născut ideea tratamentului pentru părul rebel specific saloanelor de îngrijire, dar care poate fi utilizat acasă.

”Am avut întotdeauna o abordare foarte practică și implicată. Îmi place să fac lucrurile eu însămi. Prin urmare, am început să mă documentez pe net despre tratamentele cu keratină și echivalentele lor, dar am constatat că pe o piață aparent saturată, acestea nu există. Prin urmare, mi-am dat seama că am descoperit o nișă care tebuie acoperită. Știam că trebuie să dezvolt un tratament pe care oamenii să îl poată folosi acasă la interval de câteva luni, cu efort minim. De asemenea, a fost esențial ca produsul să fie sigur și etic”, spune Georgiana.

Care au fost primii pași în lumea antreprenoriatului?

Probabil că primul pas au fost studiile. La 19 ani am făcut Școala Estoniană de Afaceri, o instituție cu o abordare foarte practică asupra educației antreprenoriale. De asemenea, atunci când făceam studiile de masterat, lucram într-o agenție de marketing afiliat care avea o perspectivă foarte clară asupra afacerilor în mediul online. Aceasta a fost experiența prin care am învățat că prefer să îmi gestionez propria afacere decât să fiu angajată.

Cu siguranță am avut întotdeauna spirit antreprenorial întărit și de studiile în domeniu, cu ajutorul cărora am decis că trebuie să îmi urmez propria cale. Apoi am început să ascult podcasturi despre afaceri. Pe parcursul studiilor, am descoperit o lipsă imensă pe piață experimentată personal. După ce am cheltuit sute de euro la salon pentru tratamente pentru păr, am presupus că trebuie să existe o alternativă mai convenabilă pentru client, dar nu era așa. Prin urmare, am decis că trebuie să concep acest tratament specific saloanelor de îngrijire, dar care poate fi utilizat acasă.

Când am terminat masteratul în 2019, am făcut un salt uriaș spre necunoscut și mi-am dat demisia de la un loc de muncă sigur ca să pun bazele primei mele companii. Am început cu cercetarea și dezvoltarea a ceea ce avea să devină ANSWR mai târziu. Nu aveam nici măcar contacte în zona de beauty, așa că am luat totul de la zero. Am început să caut producători, apoi am redus lista la câțiva potențiali parteneri. Am făcut lucrul acesta la telefon pentru că mi s-a părut mai productiv decât pe mail, iar la 9 luni de la momentul în care mi-am dat demisia, am lansat ANSWR.

Care crezi că este cea mai mare piedică de care se lovește un antreprenor?

Toate refuzurile. Atunci când ești la început, când nu a auzit nimeni de tine și de brandul tău, e foarte greu ca oamenii să te ia în serios. Mă obișnuisem cu refuzurile care erau epuizante, dar care, în același timp, m-au ajutat să perseverez. Astăzi, eu nu aud cuvântul ”NU”, aud ”găsește altă cale prin care să obții ce vrei”. Nu ar trebui să subestimăm puterea perseverenței.

Ce greșeală te-a învățat cea mai importantă lecție de business?

În mod suprinzător, am rămas fără stocuri de 4 ori din cauza gestionării. O dată am avut probleme de inventar și am fost nevoiți să ținem 3000 de comenzi pe loc. Acest lucru m-a învățat cât de importantă este gestionarea corectă a stocului și astăzi avem reguli de bune practică bine implementate ca să evităm astfel de situații.

Care sunt cele 3 calități care trebuie să definească un antreprenor?

Tenacitatea fermă, franchețea și rezistența la stres.

Am fost întotdeaună foarte directă în comunicarea cu oamenii din jur. Cu cât vorbești mai mult, cu cât ești mai onest și mai transparent, cu atât ai mai multe de învățat. Și te poți apropia de oameni. Dacă nu înțeleg ceva, întreb întotdeauna. Nu mă gândesc la ce cred alții pentru că s-a râs de mine atunci când am început afacerea. Dacă aș fi lăsat asta să mă afecteze, nu aș fi ajuns azi aici.

Nu mi-e teamă nici să cer ajutor. Nu ar trebui să îți fie frică de faptul că ai putea fi ridicol și nici nu trebuie să te iei prea în serios. E firesc să nu le știi pe toate și cea mai bună modalitate de a învăța este să îi întrebi pe oamenii mai experimentați decât tine.

Atunci când am pornit afacerea, am pus pe hârtie care sunt cele mai mari limitări personale de care m-aș lovi gestionând o afacere. Pe baza acestora am abordat profesioniști care s-au alăturat board-ului nostru și de la care puteam învăța din mers. Prin urmare, azi avem consultanți financiari, de strategie, de fundraising și de marketing.

Ce sfat ai pentru femeile care vor să pornească pe calea antreprenoriatului?

Nu aștepta momentul potrivit. Acesta nu exista. Fa-o acum.

Revino-ți rapid după piedici. Acestea sunt inevitabile și uneori te poți simți deznădăjduită din cauza lor, dar lucrul cel mai important este să confrunți problemele, să îți revii rapid și să fii întotdeauna orientată cptre soluții. Am găsit întodeauna o cale de ieșire, chiar și atunci când am crezut că am ajuns într-un punct mort. Cred cu tărie că asta diferențiază un antreprenor de succes de toți ceilalți, respeectiv abilitatea să îți revii și să rezolvi rapid.

Cu la fel de multă tărie cred că cea mai mare putere în viața este puterea de a alege. Poți alege să trăiești viața pe care ți-o dorești, nu cea pe care ți-o dictează presiunea socială. Eu sunt cel mai bun exemplu că munca asiduă și determinarea te pot duce departe.

Cum arată planuirle de viitor pentru ANSWR?

Sunt foarte hotărâtă să fac din ANSWER un nume cunoscut și definitorul categoriei complet noi de salon de înfrumusețare acasă.

