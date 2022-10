Lofty Pets a fost fondat de către antreprenoarele Andreea Darbouli și Elena Negrilă în 2014. Pe lângă serviciile de îngrijire pentru animalele de companie și cursurile acreditate de formare în industria de pet grooming, Lofty Pets comercializează și produse profesionale dedicate animalelor, ce pot fi achiziționate direct de la salon. În interviul de mai jos veți descoperi cum s-a născut conceptul, dar și care sunt provocările depășite cu succes de Andreea Darbouli și Elena Negrilă, cele două fondatoare ale acestui business.

Cine sunt Andreea Darbouli și Elena Negrilă, femeile din spatele brandului Lofty Pets?

Elena: Cred că ce ne definește cel mai mult este faptul că mereu am fost amândouă hotărâte, dar și faptul că ne leagă o prietenie de 19 ani, pe care o hrănim și protejăm și care a dus la crearea business-ului.

Mă consider o umanistă, atât la nivel de studii, cât și la nivel personal. Sunt co-fondator al celui mai mare salon de coafor canin din București și al singurei academii din Capitală, unde sunt și trainer. Sunt un pet groomer foarte empatic, care pune multă răbdare în lucrul cu câinii. Altfel, sunt și psihoterapeut în formare și îmi doresc să combin cele două domenii.

Andreea: Înainte de deschiderea propriului nostru salon, Lofty Pets, eram prietene din liceu și lucrasem amândouă într-un coafor canin. A fost un job de facultate, acolo am învățat să tundem, iar când am terminat studiile de masterat, am decis să mergem pe drumul antreprenoriatului. Era momentul să luăm o decizie, aveam 25 de ani.

Pe lângă rolul de antreprenor, mă împart și între rolul de mamă a doi copii mici, a unui patruped și cel de soție.

Cum a luat naștere Lofty Pets?

Elena & Andreea: Am identificat o mare nevoie și am început să construim de acolo, mai ales din punct de vedere al educației – în relaționarea cu animalele, în respectul față de ele, în particularitățile îngrijirii fiecărei rase și multe altele.

Cea mai mare provocare a fost cu siguranță efortul de a schimba mentalități, de a da acestei meserii locul pe care-l merită, însă partea aceasta este și cea care ne aduce cea mai mare satisfacție.

Andreea Darbouli

Care credeți că este cea mai mare piedică de care se lovește un antreprenor?

Andreea: În mod cert, propria gândire poate fi o piedică, ea poate să îți fie aliat și să îți dea aripi, dar și să te limiteze, să te țină pe loc, dacă o lași să te controleze. Noi ne-am aruncat cu capul înainte și nu ne-am mai oprit. Recomandarea mea pentru toți cei care vor să își deschidă propriul business este să aibă curaj și să nu aștepte momentul potrivit, pentru că e posibil să aștepte foarte mult timp.

Apoi, la început te lovești de multe provocări, greutăți, dar nu trebuie să le vezi ca pe niște piedici. Pentru mine, un wake-up call a fost să realizez că nu vine nimeni să facă lucrurile în locul nostru, noi trebuie să le facem pe toate.

Elena: Startul. Care nu este neapărat o piedică, dar poate fi o provocare. La început totul e nou și e necesar să te adaptezi și să ajustezi constant până a ajunge la un flow în muncă și în business.

Elena Negrilă

Ce greșeală v-a învățat cea mai importantă lecție de business?

Elena: O greșeală și o lecție de business a fost faptul că nu am avut de la început marcă înregistrată. Am învățat atunci că este foarte importantă identitatea brandului. Așa am hotărât să facem rebranding și să schimbăm inclusiv numele salonului în 2018.

Andreea: Noi deja construisem o comunitate de 4 ani sub un alt nume, iar unii au fost tentați să creadă la momentul respectiv că ne-am certat atunci când am schimbat numele. S-au deschis câteva șampanii, probabil crezând că ne-am separat. Nu e ceva comun ca o prietenie să coexiste cu parteneriatul în business însă la noi a funcționat. Ne unește faptul că avem același drive, aceeași motivație, valori comune. Suntem doi oameni loiali, care se respectă reciproc.

Care sunt top 3 calități care trebuie să definească un antreprenor?

Elena: Respectul - pentru clienți, partener, echipă. Asta se reflectă și în calitatea serviciilor. Importantă este și dedicarea - te face să fii prezent cu pasiune în ce faci, să fii autentic în relațiile cu oamenii; inovația - asigură progresul și presupune o intuiție și anticipare a nevoilor clientului.

Andreea: Adaug bunul simț, o calitate esențială care este piatra noastră de temelie, atât în relația dintre noi două, cât și în relația cu clienții. Face parte din ADN-ul nostru. Oamenii simt imediat dacă sunt tratați cu respect sau nu. Acest lucru ne-a ajutat să creștem de la început, faptul că oamenii au văzut și simțit asta.

Ce vă spuneți în oglindă atunci când simțiți că nu mai puteți?

Elena: "Ia o pauză, faci suficient." Dacă investești prea multă energie într-o singură direcție, corpul îți semnalează că nu e funcțional. Dacă ignori semnalele, va continua să te facă atent prin somatizări sau căderi. Așa că prefer să onorez mesajele aceastea, e vorba tot de respect. Nu susțin burnout-ul.

Andreea: Îmi zâmbesc cu blândețe și recunoștință pentru tot ce fac zilnic, apoi îmi spun că trebuie să merg mai departe. În primii ani de antreprenoriat am muncit enorm, apoi au apărut copiii și acesta este un job 24/24, care nu permite prea multe pauze. Împreună formează un combo care de multe ori mă lasă fără energie, însă tot de aici se umple paharul. Reușitele business-ului, echipa minunată pe care o avem alături, faptul că îmi văd copiii crescând atât de frumos și binecuvântarea de a avea un soț implicat alături îmi dau mereu puterea pentru a merge mai departe.

Dacă ar fi sa le dați un singur sfat femeilor care vor să porneasca pe drumul antreprenoriatului, care ar fi acesta?

Elena & Andreea: Le sfătuim să aibă curaj, sa îndrăznească și în același timp să se pregătească pentru multă muncă. Viața de antreprenor vine și cu multe satisfacții, iar pentru noi cele mai importante s-au dovedit a fi flexibilitatea și un anumit ownership asupra propriului timp pentru a dedica timp copiilor, familiei sau pentru tine. Dar și să construiești cu sens și să vezi că poate rezista în timp ceea ce tu clădești și, mai ales, a da mai departe altora o parte din pasiunea și expertiza ta, a aduce bucurie, a dărui autentic.

Elena: Să muncești cu pasiune, dar și să vezi concret că acțiunile tale iau formă, îți dau sens și identitate. Există mereu dinamică, șanse de a crește și a vedea perspective noi. Este îmbunătățire continuă, trebuie doar să accepți provocarea. Caută în jur să vezi ce resurse ai și cine poate contribui la materializarea ideii tale, să ai gândire colaborativă și să nu uiți de ce și pentru ce vrei să clădesti propriul business. Fii flexibilă și pregătită să îți schimbi o parte din idei. Creează.

Andreea: Pot să le încurajez spunându-le că recompensele personale vor fi pe măsura eforturilor. Este minunat să vezi cu ochii tăi cum gândurile tale pot deveni palpabile și că poți transforma astfel visurile altora în realitate. Avem mulți cursanți la Lofty Pets Academy, singura școală acreditată de pet grooming din București, care și-au schimbat viețile datorită cursurilor noastre. Cei mai mulți reușesc să își schimbe complet profesia, în care poate nu se regăseau anterior, și să devină pet groomeri profesioniști. Poveștile acestea dau sens muncii noastre.