Dublu-premiată în 2022 drept „Cel mai bun Pastry Chef” la Gala Horeca Women Awards (Premiul I) și la Gala Horeca Awards (Premiul II), Ioana Romanescu - antreprenor și fondator Cupcake Philosophy - intră în rețeaua internațională de ambasadori Debic, brandul de produse lactate destinate profesioniștilor, aflat în top 3 la nivel mondial, cu o istorie de peste 100 de ani.

Decizia de numire a Ioanei Romanescu ca ambasador Debic - în scopul promovării produselor de calitate în rândul profesioniștilor din cofetărie și patiserie din România - a fost determinată de conceptul modern și elegant pe care Ioana îl practică în cofetărie, precum și de experiența sa de antreprenor. Ioana Romanescu este primul Pastry Chef care devine imaginea brandului în România, printr-un parteneriat ce reprezintă și o recunoaștere a standardului cofetăriei din România și a profesioniștilor din această industrie.

Prima absolventă româncă a Programului "Pastry Innovation & Wellness" din cadrul Institutului Le Cordon Bleu

Ioana Romanescu este absolventă a uneia dintre cele mai prestigioase școli de patiserie din lume, Le Cordon Bleu – Paris, care este considerată astăzi cea mai mare rețea de școli culinare și de ospitalitate din lume, cu mai mult de 35 de institute aflate în 20 de țări. Mai mult, antreprenorul este prima absolventă din România a Programului ”Pastry Innovation & Wellness” din cadrul Institutului, conceput pentru a oferi o educație culinară ce pune accent pe inovație și creativitate. În 2014, Ioana Romanescu a fondat Cupcake Philosophy, business care a depășit 1 milion de euro cifră de afaceri în cei 8 ani de la înființare, iar în prezent are un portofoliu ce include peste 200 de deserturi elegante și inovatoare. Pastry Chef Ioana Romanescu este în prezent trainer și mentor pentru cei care vor să se specializeze în arta deserturilor, susținând cursuri de formare în industria HoReCa și contribuind la dezvoltarea următoarei generații de cofetari și patiseri.

„Admirăm creațiile Ioanei pentru că sunt complexe și foarte echilibrate în același timp. Sunt elegante și atractive din punct de vedere vizual, însă fără a te copleși. În plus, Ioana are un background solid în spatele conceptului și modelului ei de business. Toate acestea sunt exemple care confirmă talentul inedit al Ioanei și care ne-au determinat să o alegem ca Brand Ambassador în România”, a completat Natalyia Marchuk, International Account Manager Debic.

Participarea la programe internaționale cu Pastry Chefs renumiți din întreaga lume, împreună cu determinarea și orientarea ei spre inovație, au ajutat-o pe Ioana să devină un Pastry Chef creativ și pasionat, creând deserturi multi-premiate de-a lungul timpului. În 2016, Cupcake Philosophy a reușit să fie furnizorul nunții anului 2016 din lumea sportului, precum și a două dintre nunțile desemnate ca „Best Weddings” în 2017. De asemenea, în 2022, Ioana Romanescu a fost desemnată „Cel mai bun Pastry Chef” la Gala Horeca Women Awards și a primit locul al II-lea la aceeași categorie, în cadrul Galei Horeca Awards.

„Mă regăsesc cu totul în motto-ul Debic, «Făcut pentru mâinile profesioniștilor», pe care am avut bucuria să-l descopăr în perioada studiilor la Institutul Le Cordon Bleu, atunci când am testat pentru prima dată produsele brandului. Am realizat că profesionalismul este o valoare pe care o împărtășim și de atunci am rămas fidelă produselor Debic pentru toate creațiile mele. Cred că deserturile de neuitat se construiesc cu ingrediente de calitate, iar în Debic am găsit nu doar un reprezentant pentru tot ceea ce înseamnă calitate superioară, cât și un partener de încredere. Sunt onorată că m-au ales să fac parte din familia lor de Brand Ambasadori formată din Pastry Chefs renumiți la nivel mondial. Reprezintă o confirmare a calității muncii din spatele a tot ceea ce am construit și, desigur, a profesionalismului din mâinile întregii mele echipe”, a declarat Ioana Romanescu, Pastry Chef și fondator Cupcake Philosophy.

Prin colaborarea cu Ioana Romanescu, Debic își dorește să promoveze produsele de calitate în rândul profesioniștilor din cofetărie și patiserie din România, dar și să cunoască mai bine nevoile industriei locale: „Avem o comunitate foarte bine dezvoltată de ambasadori în toată lumea, iar Ioana Romanescu este primul Ambasador Debic în România. Ne-am dorit foarte mult să lucrăm împreună și credem că această colaborare îi va oferi Ioanei accesul la comunitatea noastră mondială de ambasadori, prin împărtășirea de experiențe, bune practici, inspirație și motivație. De asemenea, colaborarea cu Ioana în România ne va permite să fim mai aproape de industria românească de cofetărie, de comunitatea de patiseri și cofetari români și să ne adaptăm mai bine cerințelor și nevoilor acestora”, a declarat Natalyia Marchuk, International Account Manager Debic.

Debic, 100 de ani de tradiție, sponsor principal al Cupei Mondiale în Patiserie

Cu o istorie de peste 100 de ani, Debic oferă produse care sunt recunoscute în întreaga lume de bucătari celebri, patiseri și brutari. Debic este, de asemenea, sponsorul oficial al Coupe du Monde de la Pâtisserie (Cupa Mondială în Patiserie), unde sunt prezentate produse lactate de ultimă generație, inclusiv creme, unturi tradiționale și de specialitate (tehnice), cremă de brânză, deserturi pe bază de lactate gata de utilizare, înghețată și lapte.

FrieslandCampina, compania-mamă care pune preț pe sustenabilitate, în top 10 mondial în producția de produse lactate

Debic este una dintre mărcile FrieslandCampina, o companie internațională listată în top 10 în ceea ce privește producția de produse lactate. Povestea FrieslandCampina a început în 1871, când câțiva fermieri olandezi au decis să-și unească forțele pentru a înființa o fabrică de brânzeturi. În prezent, compania reprezintă o companie cu aproximativ 23 de mii de angajați, distribuiți în sedii din 32 de țări, având venituri de 11,5 miliarde de euro.

Organizația reprezintă o cooperativă deținută de aproape 16 mii de fermieri. De aceea, împreună cu fermierii de lactate, Friesland Câmpina controlează întregul lanț al lactatelor (hrănire și îngrijire, muls, colectarea și prelucrarea laptelui, ambalarea și distribuția), având conceptul from grass to glass, brandul Debic înscriindu-se în aceeași filosofie care are în centrul ei sustenabilitatea și responsabilitatea față de mediu: from grass to plate.