Cu siguranță, mulți dintre noi ne uităm la „locuitorii” topurilor antreprenorilor de succes și ne întrebăm ce și cum au făcut ca să devină milionari. Se pare că, în spatele acestei vieți pline de zerouri multe în conturi, există o strategie despre care oamenii de afaceri spun că este de bun simț financiar. În plus, specialiștii care au analizat viețile oamenilor cu bani sunt de acord că, pe lângă o educație financiară sănătoasă, milionarii au un stil de viață care i-a și ajutat să ajungă în topuri.

Caius Covrig, tânărul antreprenor de succes, fost sportiv de performanță, care la doar 27 de ani se laudă cu o avere estimată la câteva milioane de dolari și afaceri profitabile în România și America, face un top 5 al acelor acțiuni care l-au ajutat pe el, dar te pot ajuta și pe tine să devii milionar.



Top 5 acțiuni care te ajută să devii milionar



1. Nu te opri din învățat și sacrifică timp personal, pentru a face performanță



Inteligența și talentul sunt calități fixe, dar dacă vrei să fii cu adevărat de succes trebuie să înveți în continuu. Pe lângă aceste aspecte, trebuie să ții cont de faptul că timpul personal este sacrificat, pentru a face performanță și a reuși. „Orice lucru nou învățat te ajută, pe parcursul vieții, să te descurci mai bine, să fii cu un pas în fața altora. Totodată, am sacrificat timpul personal în favoarea performanței, doar pentru a ajunge în punctul în care să spun, realistic, că am reușit. Domeniul de antreprenoriat presupune acest sacrificiu, dar care aduce, după sine, satifacțiile dorite. Nimic nu este imposibil, trebuie doar să fii focusat strict pe ceea ce-ți place și dorești să realizezi în viață. You have to think big to get big and make bigger things!”, spune Caius Covrig.



2. Învață să-ți prioritizezi task-urile



Dacă nu ai o direcție, nu te poți aștepta să ajungi la o destinație, acesta este motivul pentru care este obligatoriu să-ți setezi o cale și să știi exact care este ordinea corectă a pașilor pe care trebuie să-i faci.



„Încă de când aveam 13 ani, știam exact ce-mi doresc să obțin în viața și întotdeauna mi-am planificat pașii în maniera în care să mă ducă în punctul pe care mi-l doream ca și destinație.”, completeză omul de afaceri.



3. Urmărește cu atenție unde ți se duc banii



Aceasta este, desigur, o strategie primară atunci când vine vorba despre educația financiară.



„Atunci când urmărești banii, vei fi forțat să controlezi veniturile și să vezi oportunități în care îi poți investi inteligent.”, mai spune Caius Covrig.



4. Câștigă din mai multe părți



Afaceristul are grijă ca veniturile lui să aibă mai multe surse, iar acest lucru îl asigură că atunci când există fluctuații sau când una dintre surse este impactată negativ din punct de vedere economic, vor exista întotdeauna altele care să compenseze și care, de ce nu, să ajute în susținerea celor care sunt pe minus. Așa a reușit să aibă afaceri prospere pe Valea Prahovei, în domeniul hotelier, dar și in Statele Unite ale Americii.



5. Implementează bugetarea de tip 50/20/30



Bugetarea de tip 50/20/30 poate face diferența dintre sărăcie și avuție. Schema este una simplă și arată astfel:



a. Pune deoparte 50% din venitul tău pentru cheltuieli esențiale, cum ar fi chirie, întreținere, alimente, transport.

b. 20% folosește-i pentru planuri de economisire, pensie privată, investiții.

c. Folosește nu mai mult de 30% din venituri pentru cheltuieli personale cum ar fi factura de telefon, ieșit în oraș, abonament la sală, ieșiri în weekend.

