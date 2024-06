Studiul analizează ce sprijin au antreprenorii în procesul de a construi afaceri. Rezultatele complete ale studiului vor fi discutate și publicate în premieră la evenimentul Mind Your Business pe 11 septembrie, la Nayam Events în București.

Studiul prin care vom contura primul barometru al sănătății mintale în rândul antreprenorilor din România este o explorare activă, inițiativă a start-up.ro alături de compania de cercetare Unlock, realizată cu sprijinul Autonom.

În prima fază a studiului am desfășurat interviurile calitative, discuții în profunzime cu antreprenori din diverse domenii din România.

După această etapă de explorare, am setat bazele cercetării, pe care o vom realiza printr-un chestionar, ale cărui răspunsuri ne vor ajuta să trasăm concluzii și o imagine de ansamblu cât mai clară despre cum se simt antreprenorii români, cât sunt de obosiți, cum văd activitatea lor și cum cer ajutor atunci când e nevoie.

YOUR MIND IS THE BEST BUSINESS YOU COULD MANAGE.

Ce știm deja, separat de studiu?

În plan global, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) sunt coloana vertebrală a economiilor locale.

în Europa, ele reprezintă peste 99% din totalul companiilor şi pun în mişcare peste jumătate din economia europeană, conform raportului anual al Comisiei Europene EU SME Performance Review 2022/2023.

în România avem aproximativ 561.000 de IMM-uri, care reprezintă 99,7% din totalul firmelor din economie. Acestea pun la dispoziție locuri de muncă pentru aproape două treimi din totalul salariaților şi contribuie cu peste jumătate din PIB. Comparativ, în România sunt peste 1500 companii mari (+250 de angajați) și contribuie cu 48% din valoarea PIB-ului.

din raportul Global Entrepreneurship Monitor, încrederea în cunoștințele și capacitățile antreprenoriale proprii plasează România pe locul 31 în clasament, cu peste jumătate din populația adultă activă considerând că are cunoștințele și capacitățile necesare demarării unei afaceri.

Rata antreprenorilor potențiali, adică cei care ar intenționa să demareze o nouă afacere în următorii trei ani este însă scăzută, la 8,95%. Mai mult, procentul de adulți care au început sau conduc o nouă afacere a scăzut începând cu 2021, și a fost de doar 5,9% recent, clasând România pe locul 38 din dintre cele 46 de economii analizate.

În plan local, aproape 60% din populația adultă activă declară că teama de eșec este un obstacol în pornirea unei afaceri, rată care depășește valoarea înregistrată în Polonia, Slovacia, Ungaria, Croația. Această rată plasează România pe locul 5 în lume, și peste țările din regiune.

