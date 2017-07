Lierac lanseaza in Farmaciile Help Net pentru aceasta vara SUNISSIME, prima gama anti-aging si de protectie solara, care transforma 100% razele solare in energie pentru un bronz sublim.

Avand la baza tehnologii solare avansate, gama SUNISSIME contine cele mai bune ingrediente care asigura – protectie UVA/UVB, actiune de activare a bronzului si tripla performanta impotriva imbatranirii premature a pielii – si parfum irezistibil pentru un bronz rafiant si sanatos.

Cu un parfum placut cu note de cocos, iasomie si bergamota si texturi active invizibile la aplicare, produsele Sunissime sunt special create pentru corp si fata.

Prin combinatia unica de ingrediente active: pro-taurina, peptide activatoare de bronz, acid hialuronic si factor de protectie 15, 30, 50 asigura un bronz intens, o hidratare imediata pentru o piele ferma si neteda. Prin complexul de ingrediente: Tinosorb S, Melanina Fractionata si Flavonoide vegetale, pielea este protejata de foto-imbatranire (anti-riduri, anti-pete brune, fermitate).

Reparare anti-aging intensiva a pielii dupa expunerea la soare?

Laptele reparator Sunissime, prin formula sa imbogatita cu extract de Hamamelis, omega 3 & 9 din Avocado, acid hialuronic si peptide activatoare de bronz, hidrateaza, calmeaza, confera fermitate si prelungeste bronzul. Catifelat, lejer si ultra-fresh, cu o finisare non-grasa, este capabil sa reduca temperatura corpului prin tehnologia CRYO EFECT. Prima gama anti-aging utilizata dupa expunerea solara care repara pielea in urma efectelor nocive ale fotoimbatranirii.

Lierac SUNISSIME va ofera toate motivele pentru a sta la soare si a va bronza frumos si sanatos!