Cu siguranta v-ati intrebat, cel putin o data, cum ar fi daca ati avea ochii de alta culoare macar pentru o zi. Daca in trecut acest lucru parea imposibil de realizat, acum exista lentile de contact colorate care ne pot ajuta sa facem acest lucru oricand ne dorim sa experimentam ceva nou.

Ochi albastri, negri, verzi, caprui - orice varianta ne este acum la indemana pentru ca noi sa afisam mereu o imagine noua si sa ii surprindem pe cei din jur. Ce trebuie insa sa stim inainte de a alege cele mai frumoase lentile verzi sau de alta culoare, care sa ni se potriveasca? Va vom oferi raspunsul la aceasta intrebare in cele ce urmeaza.

Recomandarile medicului sunt importante

Chiar si atunci cand alegeti sa purtati lentile de contact colorate cu scopul de a va schimba infatisarea, nu trebuie sa ignorati importanta unui control oftalmologic realizat in prealabil. In cadrul acestuia, medicul specialist poate stabili care sunt criteriile de care trebuie sa tineti cont atunci cand alegeti o noua pereche de lentile colorate. Important este ca decizia pe care o luati sa nu produca efecte adverse in timp si sa fie caracterizata de dimensiunile si caracteristicile necesare pentru sanatatea ochilor vostri.

Lentile de contact colorate: Cu sau fara dioptrii?

Un aspect important de mentionat in aceasta etapa se refera la decizia de a purta lentile colorate cu dioptrii sau fara acestea, in functie de nevoile medicale ale fiecarei persoane. Medicul oftalmolog poate stabili acest lucru in urma testelor pe care le efectueaza in timpul consultului oftalmologic.

Daca specialistul descopera ca suferiti de anumite vicii de refractie precum hipermetropia sau miopia, acesta va va recomanda sa optati pentru lentile colorate corectoare, cu dipotriile corespunzatoare nevoilor voastre.

In caz contrar, puteti opta pentru lentile de contact colorate cu scop cosmetic.

Tipuri de lentile colorate pe care le puteti considera

In categoria lentilelor colorate, exista diverse tipuri de produse pe care le puteti considera in functie de efectul cromatic pe care doriti sa il obtineti. Iata care sunt cele mai importante dintre acestea:

Lentile colorate subtile

Aceasta categorie include, de regula, lentile a caror nuanta este una apropiata de culoarea ochilor vostri. Majoritatea persoanelor care opteaza pentru aceasta varianta vor sa faca o schimbare treptata catre o alta nuanta a ochilor. In plus, aceasta este o varianta potrivita si in situatia in care decideti sa purtati lentile de contact colorate din motive medicale si doriti sa optati pentru o nuanta foarte putin diferita de cea naturala.

Lentile colorate speciale

In aceasta categorie intra lentilele de contact in culori deosebite, diferite total de culoarea naturala a ochilor vostri. Astfel, daca ati visat mereu sa aveti ochi verzi sau albastri iar ochii vostri sunt gri, caprui sau negri, puteti alege un produs din categoria lentilelor verzi sau albastre care vor schimba total imaginea voastra.

Acestea pot fi lentile colorate de unica folosinta, atunci cand pur si simplu doriti sa vedeti cum aratati cu o nuanta diferita a ochilor. In plus, puteti opta si pentru lentile colorate de nuante total diferite pe termen lung atunci cand considerati ca acestea reprezinta o optiune mai buna pentru voi din punct de vedere estetic.

Lentile filtru

Daca faceti parte din categoria persoanelor sensibile la lumina si doriti sa optati pentru lentile de contact colorate, este important sa stiti ca exista lentile verzi sau de alta culoare de tip filtru. Acestea au capacitatea de a filtra lumina, imbunatatindu-va astfel capacitatea de distingere a culorilor.

Lentile de ocazie

Mai este foarte putin pana la cea mai tare petrecere a anului, cea a costumelor extravagante de Halloween. Pentru a obtine un aspect cu adevarat inedit pentru aceasta petrecere, puteti opta si pentru o pereche de lentile colorate de ocazie care schimba aspectul irisului sau al globului ocular. Acestea cu siguranta va vor asigura o prezenta de efect la petrecerea costumelor de Halloween din acest an.

Cum sa alegi cele mai potrivite lentile de contact colorate

Daca iti doresti sa faci o schimbare dar nu stii cum sa alegi culoarea potrivita a lentilelor de contact, poti tine cont de urmatoarele recomandari:

Foloseste o aplicatie care sa te ajute sa iti faci o idee despre cum ai arata daca ai purta lentile verzi sau de orice alta culoare.

Ghideaza-te dupa culoarea hainelor tale - daca arati foarte bine cu un tricou verde, cel mai probabil si lentilele verzi vor fi potrivite pentru tine.

Tine cont de culoarea pielii si a parului tau Daca pielea ta este una in nuante calde si ai parul blond sau saten deschis, o pereche de lentile verzi sau caprui ti se vor potrivi perfect. In schimb, daca tenul tau este unul de o nuanta rece si ai parul brunet sau saten inchis, este indicat sa optezi pentru lentile violet sau albastre.

Culoarea naturala a ochilor tai conteaza Daca aceasta este reprezentata de o nuanta deschisa, cu siguranta poti incerca lentilele verzi. Daca ai fost inzestrat cu ochi de culoare inchisa, lentilele de contact caprui, apropiate de nuanta mierii ti se vor potrivi mai bine.

Factori medicali Alege lentile colorate potrivite perioadei de inlocuire recomandata de catre medicul oftalmolog: zilnica, saptamanala, lunara, anuala. Opteaza pentru cel mai bun material atunci cand alegi lentile colorate: hidrogel sau silicon hidrogel. Opteaza pentru lentile colorate potrivite tipului de afectiune oculara cu care ai fost diagnosticat, daca este cazul.



Tinand cont de aceste recomandari, acum si tu poti alege perechea potrivita de lentile colorate in functie de nevoile tale medicale si de diversi factori de ordin estetic.