Peelingul chimic reprezinta una din tehnicile non-chirurgicale prin care pot fi tratate intr-un timp relativ scurt cele mai intalnite imperfectiuni ale tenului: hiperpigmentare ca urmare a expunerii la soare, semnele lasate in urma de acnee si ridurile fine. Domnul doctor Laurentiu Vladau, specialist dermatolog in cadrul Clinicii de dermatologie Hebra a explicat in ce consta acest tratament non-invaziv si tot ce trebuie sa stim inainte de a opta pentru el.

Ce este peelingul chimic?

Peelingul chimic reprezinta o procedura non-invaziva care asigura uniformizarea aspectului pielii si imbunatatirea texturii cutanate printr-o exfoliere la adancime controlata a epidermului. Procedura indeparteaza cu ajutorul unei substante chimice stratul superior de celule moarte a pielii si stimuleaza regenerarea celulara, lasand in urma un ten cu aspect vizibil intinerit, mai neted, luminos si cu o textura uniforma.

“Tipurile de peelinguri chimice disponibile sunt multiple. Exista o multime de acizi diferiti si combinatii, ceea ce asigura eficienta tratamentului deoarece acesta poate fi adaptat la diferite probleme ale pielii. Peelingurile chimice pot fi clasificate in superficiale, medii sau de profunzime, iar alegerea profunzimii lor se va face numai alaturi de medicul dermatolog in functie de gravitatea problemei care se doreste a fi tratata si de rezultatele care sunt dorite in urma procedurii”, explica domnul doctor Laurentiu Vladau.

Cum ne pregatim de peelingul chimic

Inainte de efectuarea peelingului chimic, medicul poate solicita intreruperea administrarii anumitor medicamente care predispun la un risc crescut de hiperpigmentare sau sensibilizeaza pielea. Exista anumite creme, in special bazate pe retinol, isotretinoin sau hidroxiacizi care trebuie si ele intrerupte cu 3-5 zile inainte de efectuarea peelingului. Persoanele care au istoric de herpes simplex au nevoie de cele mai multe ori de profilaxie cu medicatie antivirala cateva zile inainte si dupa peeling, in functie de profinzimea acestuia. In cazul acneei, leziunile inflamatorii trebuie tratate in prealabil, ideal folosind antibiotice anti inflamatorii.

Cate sedinte sunt necesare?

In functie de problema care se doreste a fi tratata, pot fi necesare mai multe sedinte de tratament. De exemplu, daca se doreste indepartarea cicatricelor lasate in urma de acnee, este posibil sa fie necesare intre patru si sase peelinguri efectuate la aproximativ o luna distanta intre ele. De cele mai multe ori, peelingurile sunt folosite in combinatie cu microneedling sau dermapen in cazul cicatricilor post anee. In cazul unor pete ramase in urma expunerii la soare, doua sau trei sedinte de peeling pot fi suficiente pentru a imbunatati aspectul tenului.

In cat timp se vad rezultatele?

In cazul unui peeling superficial, de suprafata, tenul va capata aspectul dorit imediat dupa procedura, insa in cazul peelingurilor in profunzime ne putem astepta la aparitia rosetei si, uneori, la umflarea fetei, efecte care vor disparea in aproximativ trei zile pana la o saptamana. Indiferent de tipul de peeling ales, aspectul pielii va continua sa se imbunatateasca saptamanal timp de o luna.

„Este important sa stim la ce sa ne asteptam inainte de efectuarea unui peeling chimic. Procedura nu va elimina sau reduce vasele de sange inestetice si nici cicatricile severe si nici nu functioneaza ca un lifting facial. Tenul va fi, in schimb, mai fin, va capata un aspect uniform si un ton regulat, pielea avand un aspect general mai proaspat si mai tanar”, spune specialistul dermatolog.

Cum ingrijim pielea dupa peeling?

Dupa efectuarea peelingului chimic este importanta respectarea recomandarilor specialistului dermatolog si evitarea machiajul care incarca tenului si a ingredientelor care pot irita pielea, cum ar fi retinolul, vitamina C sau alfa hidroxi acizi.

„Daca este, totusi, aplicat machiajul, este indicata utilizarea unei pulbere minerale care nu va infunda porii si folosirea unor aplicatoare de machiaj curate si fara bacterii. Pentru ca dupa un peeling chimic pielea este temporar mai sensibila la soare, este necesara purtarea de protectie solara in fiecare zi. Sunt recomandate produsele cu spectru larg, ceea ce inseamna ca protejeaza impotriva razelor solare UVA si UVB, cu un SPF de minim 30”, recomanda domnul doctor Laurentiu Vladau, dermatolog.

Foto by Nikodash via Shutterstock