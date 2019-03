Cum alegi epilatorul potrivit: functii, beneficii si recomandari

Piata de epilatoare a cunoscut un avant tot mai puternic din momentul lansarii acestui produs, in Israel, in anul 1986 si pana in zilele noastre.

Pentru ca martie este luna cadourilor, poate nu ar fi rau sa iei in calcul sa iti faci singura un dar, cu atat mai mult cu cat un epilator nu este doar un moft, ci si un lucru extrem de util. Daca ti-e greu sa alegi un model, sunt cateva lucruri care iti pot face misiunea mai usoara. Ti-am facut noi o lista cu cateva criterii de la care sa nu faci rabat atunci cand pornesti in cautarea epilatorului potrivit pentru tine. 4 modele de epilatoare performante de urmarit de Black Friday 2017! Iata cateva dintre lucrurile de care trebuie sa tii cont atunci cand vrei sa iti cumperi un epilator: Siguranta Pentru că integritatea ta corporală este unul dintre factorii principali, alaturi de confort, trebuie sa o iei in calcul atunci cand iti alegi un epilator. Astfel, siguranta trebuie privita drept prim atribut in momentul alegerii unui epilator. Probabil ca te intrebi daca folosirea unui epilator o sa doara. E bine sa stii ca dexteritatea si experienta in utilizarea unui astfel de articol pot fi decisive in resimtirea unei stari de disconfort sau nu. Exista in mod cert si aspecte tehnice care pot determina o stare sau alta. De exemplu, daca epilatorul achizitionat este un model cu discuri, ar trebui ca in momentul utilizarii sale sa regasim 20 puncte de prindere, de cele mai multe ori. Daca insa cumparam un model de epilator cu pensete, vorbim deja despre pana la 48 puncte de prindere. Aceste aspecte pot parea destul de aride, nefiind intotdeauna foarte usor de inteles, asa ca nu iti face griji daca ai neclaritati. Esential este urmatorul criteriu. Cu cat epilatorul va avea mai multe puncte de prindere, cu atat mai mult vor creste sansele de a scadea timpul de epilare si nivelul de disconfort. Nevoia reala Desi pomenim de asta abia acum, unul dintre lucrurile de care trebuie sa tii cont atunci cand cumperi un epilator este evaluarea nevoii tale reale. Mai precis, cat il vei folosi de des, ce functii trebuie sa aiba, il vei folosi si la dus sau doar cu pielea uscata, cate trepte de viteza sa aiba? Epilatoare de calitate pe care le avem in ziua de azi la dispozitie e bine sa includa mai mereu si functia de trepte de viteza. Aceasta este importanta pentru ca daca, spre exemplu, epilatorul are 2 viteze, acestea ar putea fi utilizate in functie de sensibilitatea pielii si de zonele vizate. Intr-o astfel de situatie, controlul intensitatii actionarii aparatului va fi mult mai bun si mai adaptabil. Trenduri Despre epilatoare circula legende urbane de toate felurile, dar un lucru este cert: exista mereu topurile momentului care includ aceste produse si care iti dau o idee destul de precisa despre care mai sunt trendurile. De exemplu, daca vorbim despre un epilator care detine cap pivotant, acesta se poate deplasa cu un numar de grade inainte si inapoi, sa zicem 15 grade, astfel putandu-se adapta mult mai bine la conturul corpului, reusind sa ofere un plus de precizie si, mai ales, de confort. In plus, daca aparatul este prevazut cu ceea ce se cheama soft light tips, acesta poate ridica pana si firele lipite, ajutand concomitent la ghidarea acestora spre pensete, proces care altfel poate provoca o accentuata stare de disconfort. Functia de Smartlight te poate indruma cu usurinta de-a lungul procesului de epilare si lumineaza chiar si cele mai subtiri fire de par pentru o indepartare completa. Un epilator potrivit pentru femeile care se epileaza pentru prima oara este cel care are inclusa si functia de masaj, eventual chiar cu frecventa inalta, pentru ca acesta va calma si relaxa pielea pentru a face experienta de epilare mult mai placuta si chiar asteptata. Recomandari E bine sa alegi un epilator cu functie de masaj, chiar daca ai senzatia ca nu iti este tocmai necesara. Si, mai ales, nu te grabi, important este sa faci alegerea potrivita. Sfaturile de la prietene si experientele acestora pot fi de ajutor, insa propria ta experienta va fi cel mai de nadejde aliat intotdeauna. Iti dorim sa faci cea mai buna alegere! Tot ce trebuie sa stii despre epilarea definitiva