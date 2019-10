Gama Gerovital H3 Equilibrium se extinde cu noi produse pentru depigmentare

Gerovital H3 Equilibrium este o gamă completă de produse profesionale dedicate îngrijirii tenului și corpului în saloanele cosmetice și întreținerii acasă a tratamentelor efectuate în saloane.

comunicat de presa

Farmec, cel mai mare producător român de cosmetice, continuă dezvoltarea portofoliului de produse și lansează serul și crema pentru depigmentare Gerovital H3 Equilibrium, produse ce au la bază un complex vitaminic activ, compus din vitamina C lipozomală, niacinamidă, un derivat al vitaminei B3 și vitamina E.

Gerovital H3 Equilibrium este o gamă completă de produse profesionale dedicate îngrijirii tenului și corpului în saloanele cosmetice și întreținerii acasă a tratamentelor efectuate în saloane.

„Prin gama Gerovital H3 Equilibrium, ducem expertiza Gerovital în materie de îngrijire a tenului și corpului la un alt nivel, concentrând-o către zona de înfrumuseţare profesională. Linia conține produse inovatoare, cu ingrediente care se remarcă prin rezultate spectaculoase, pentru necesităţi specifice de îngrijire. Bazându-ne pe cerinţele şi nevoile consumatorilor noştri, am introdus în gamă serul și crema pentru depigmentare, două produse cu formule active, ce îmbunătățesc aspectul și luminozitatea pielii”, a declarat Natalia Muscă, Manager de Produs.

Cele două noi produse de îngrijire a feţei se adresează persoanelor care, indiferent de vârstă, prezintă pete pigmentare, neuniformități de culoare, pistrui și care efectuează tratamente faciale în saloanele profesionale, apoi urmează indicațiile de tratament acasă.

Serul depigmentare Gerovital H3 Equilibrium este destinat zonelor cu pigmentație intensă și conține ingrediente active cu efect sinergic de decolorare, uniformizare și redare a luminozității pielii. Serul se aplică pe zonele cu pigmentație intensă sau pe toată fața, de două ori pe zi, dimineața și seara, timp de 2 luni. După aplicarea serului, pentru rezultate optime, este recomandată utilizarea cremei depigmentare Gerovital H3 Equilibrium. Crema se aplică de două ori pe zi, dimineața și seara, timp de minimum 2 luni, pe toată fața.În perioadele însorite se va folosi o cremă ecran, cu factor de protecție minim 30.

Vitamina C lipozomală are rolul de a inhiba formarea excesului de melanină, de a atenua petele pigmentare existente şi de a preveni apariţia altora noi, stimulând producerea de colagen, pentru o piele mai fermă şi mai tânără. Niacinamida, un derivat din vitamina B3, este benefică pentru orice tip de piele, previne pierderea apei din interiorul dermului, stimulează sinteza colagenului, reînvie tonusul şi elasticitatea pielii. Prin acțiunea sa restructurantă îmbunătăţeşte textura pielii, diminuând liniile fine și ridurile. Vitamina E are rolul de a regenera și proteja pielea împotriva stresului provocat de factorii cu acțiune nocivă (poluare, stres, radiații UV), de a hidrata tenul și de a reduce liniile fine şi ridurile.

conține 50 de produse destinate nevoilor tenului și corpului, dezvoltate pe tipuri de tratamente : creme, uleiuri, măști, geluri, seruri, fiole, gama fiind disponibilă îndeosebi în centrele de înfrumuseţare şi SPA-uri din țară, precum și în magazinele Gerovital și pe www.farmec.ro

Despre Farmec S.A. Cluj-Napoca

Farmec S.A. Cluj-Napoca - cel mai mare producător de cosmetice cu capital 100% românesc - rămâne un brand emblemă pentru România. Portofoliul companiei impresionează o lume întreagă prin produse moderne, concepute în laboratoare performante. Compania are certificare internaţională GMP și comercializează produsele din portofoliu în aproximativ 30 țări.

În octombrie 2019, reţeaua de magazine de brand deţinute de Farmec cuprinde 8 magazine Farmec, amplasate în Cluj-Napoca, Arad, Brașov, Sibiu, Târgu-Mureș și Timișoara, 20 magazine Gerovital care se găsesc în Cluj-Napoca, București, Constanța, Timișoara, Craiova, Ploiești, Suceava, Iași, Piatra Neamț, Galați, Oradea şi Râmnicu Vâlcea și un magazin Gerovital deschis prin sistemul de franciză, la Bacău.

