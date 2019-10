Un tratament salvator pentru tenul iritat, stresat și tern.

Cine nu și-a dorit măcar o dată în viață să aibă un elixir fermecat care să o facă mai frumoasă peste noapte? O poțiune care să îți facă să dispară coșul apărut fix înainte de prima întâlnire? Să hidrateze fără să încarce? Sau să dea strălucire tenului înainte de un eveniment important?

Această dorința nu mai este de domeniul basmelor. Sub umbrela The night is yours, o campanie ce încurajează femeile din întreaga lume să își revendice timpul personal, Estée Lauder lansează Noul Advanced Night Repair Intense Reset Concentrate.

Dacă ai testat serul ANR de la Estee Lauder, știi deja că poate înfăptui miracole. Este de la sine înțeles că nu am crezut că Noul Advanced Night Repair Intense Reset Concentrate poate veni cu ceva în plus… până când l-am testat! Noul produs se folosește în completarea serului ANR și se folosește de două-trei ori pe săptămâna sau ori de câte ori este necesar.

Noul Advanced Night Repair Intense Reset Concentrate salvează orice situație: roșeață, iritatie, deshidratare sau lipsa luminozității sunt doar câteva dintre aspectele pe care noul ser le poate rezolva peste noapte.

Știința din spatele magiei

Chiar dacă pare o poțiune fermecată, în realitate serul ANR este rezultatul cercetării și inovației.

Tehnologia Chronolux™ S.O.S reduce iritatia tenului în doar o ora și induce un proces cu efect hidratant și antioxidant pentru 24 ore, susțînând astfel răspunsul fiziologic al corpului și îmbunătățind capacitatea acestuia de adaptare la agenți stresori. Mecanismul patentat de semnalizare determina sincronizarea substanțelor adjuvante din ser cu procesul natural de reparare nocturnă a pielii.

Cu o profundă înțelegere a mecanismelor de funcționare și regenerare ale tenului, experții Estée Lauder au dezvoltat mecanisme de acțiune pentru fiecare din etapele iritatiei: inițiere, amplificare și rezoluție. Cea din urmă este intim legată de autofagie, mecanismul celular de regenerare care a primit în ultimii ani cea mai mare atenție în întreagă lume științifică și care, se intuiește, este de fapt secretul anti-aging.

Reducerea în timp record a iritatiei este realizată datorită formulei patentate de acid salicilic stabilizat și resveratrol - ingrediente care țintesc toate fazele de iritatie a tenului și stimulează regenerarea acestuia. În plus, extractul de drojdie fermentată stimulează purificarea naturală a tenului.

Procesul de regenerare și hidratare pentru 24 ore este realizat prin trei categorii de substanțe: acid hialuronic cu greutate mulți-moleculară, antioxidanți antipoluanti și exfolianti blânzi, un mix de substanțe ce par a apasă butonul de “reset” peste noapte pentru o piele cu aspect mai sănătos, mai tânăr și mai luminos.