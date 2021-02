Sylfirm X, inovație în estetică - microneedling și radiofrecvență fracționată bipolara, pentru lifting facial și corporal 

Grija pentru felul în care arătam și nevoia de perfecțiune în ceea ce privește imaginea, devin tot mai pregnante în ultimii ani. Rețelele de socializare, filtrele, selfie-urile, mass-media, influențează conceptul universal al frumuseții, iar specialiștii în estetică vin cu tehnologii inovatoare în acest sens, pentru a pastra și îmbunătăți trăsăturile naturale ale fiecărui individ.

comunicat de presa

Vector Aesthetic vine cu o noutate în exclusivitate în industria tratamentelor skincare antiaging & lifting din România prin introducerea device-ului Sylfirm X Dual Wave ce îmbină cu succes două tehnologii statement: microneedling și radiofrecvență fracționată bipolara. Aceast device inovator, certificat FDA, proiectat și fabricat în Silicon Valley, folosește un sistem de ace foarte fine care penetrează pielea la adâncimi variabile, în funcție de zona și afecțiunea tratata și livrează în profunzime energia de radiofrecvență pe toată suprafața acului, sub două frecvențe diferite, continue și pulsate.

Crearea unor modificări tisulare temporare, declanșează procesul natural al pielii de vindecare, prin activarea fibroblastelor, responsabile de producerea fibrelor de colagen și elastina. Astfel, se obține o piele vizibil întinerită, mai fermă, mai luminoasă, care își păstrează aceste caracteristici timp îndelungat.

Rezultate în urma tratamentului cu Sylfirm X sunt dovedite clinic și vizibile chiar după prima ședinț, procedura fiind recomandata pentru toate tipurile de piele.

Soluția all in one pentru fața și corp: tratamente de lifting, antiaging, tightening, corecție

Sistemul Sylfirm X ne pune la dispoziție protocoale de tratamente variate, fiind recomandat pentru: lifting facial și corporal; leziuni pigmentare (melasma); tightening facial și corporal; riduri fine și profunde; acnee vulgară sau închistată; cicatrici post acneice și post arsuri; leziuni vasculare: rozacee și teleangectazii; tratament scalp și regenerare capilara; hiperhidroza; granulom după filler.

De ce am ales Sylfirm X, ce îl face deosebit și de ce are nevoie piață de el?

“Într-o perioadă în care timpul fiecăruia dintre noi este foarte limitat, am căutat să aducem pe piață un dispozitiv care să răspundă exigențelor pacienților și medicilor deopotrivă și aici mă refer la faptul că așteptările sunt foarte mari atât din punct de vedere al rezultatelor obținute, cât și privind perioada de recuperare după tratament, care trebuie să fie cât mai scurta sau chiar inexistentă.

SylfirmX, nu doar promite, acesta este fabricat de către compania americano-koreana, Victory Of Life, companie producătoare exclusiv a acestei tehnologii de peste 20 de ani, având în spate numeroase studii clinice realizate pe aceasta tehnologie, nu din literatură.

Un alt motiv pentru care am ales să aducem pe piață Sylfirm X este dat de varietatea indicațiilor care pot fi tratate cu un singur dispozitiv, de costul echipamentului și al consumabilelor acestuia, de certificările obținute de-a lungul perioadei, dar și de istoria producătorului, toate aceste aspecte influențând foarte mult decizia luată.”, spune Alexandru Stirbu, Director Comercial Vector Aesthetic.

Vector Aesthetic este o companie integral românească, cu sediul central în București, fondata de un grup de profesioniști cu experiență în domeniul farmaceutic și medical, fiind furnizor al unor branduri de renume în industria de estetica, precum Obagi Medical, InterMedic, Nouvag, Eurofeedback, a unor tipologii de device-uri premium pentru remodelare corporala și liposuctie și a unei game vaste de instrumentar medical, dedicate clinicilor de chirurgie plastică sau dermatologie.