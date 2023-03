APIVITA: CREAT DE ALBINE ÎN FLORA GRECEASCĂ, DEZVOLTAT PRIN ȘTIINȚĂ

Martie 2023 reprezintă un nou început pentru Apivita în România. De anul acesta, Grupul PUIG, producătorul brandului Apivita, a acordat distribuția exclusivă a mărcii în România, companiei ND Medhealth. Povestea Apivita merge mai departe și abundă în noutăți și inovații.

ÎNGRIJIRE NATURALĂ A FRUMUSEȚII

Înființată în Atena în 1979 de un tânăr cuplu de farmaciști, APIVITA („Viața albinei”) este o organizație responsabilă care oferă soluții de îngrijire naturale și eficiente pentru ten, păr și corp, derivate din ingrediente apicole super-potente și plante din flora grecească.

CREAT DE ALBINE ÎN FLORA GRECEASCĂ

În inima Mării Mediterane, teritoriul grecesc oferă o biodiversitate excepțională, care timp de milioane de ani a fost conturată și susținută prin polenizare, de către comunitatea prolifică de albine. Acolo, natura este înzestrată cu infinite proprietăți de rezistență. Într-adevăr, pentru a supraviețui în acest ținut sudic, vegetația nativă dezvoltă concentrații mari de molecule bioactive care sporesc rezistența, susțin regenerarea și oferă o valoare biologică de neegalat. În același timp, acest ecosistem puternic și nealterat oferă microcosmosului albinelor un refugiu unic în care să producă cele mai pure nectare active, recunoscute ca unele dintre cele mai eficiente substanțe de protecție, nutriție și revitalizare din lume.

DEZVOLTAT PRIN ȘTIINȚĂ

Respectând procurarea sustenabilă a materialelor necesare, stăpânind cele mai sigure procese de extracție și urmărind cea mai transparentă trasabilitate, APIVITA aplică metode de cosmetologie „verde” de ultima generație pentru a crea formule naturale de până la 100%, cu eficacitate dovedită stiințific.

POLENIZĂM FRUMUSEȚEA

Cu o experiență de peste 40 de ani în formule ce combină propolisul, mierea, ceara de albine și lăptișorul de matcă, cu extracte din plante și uleiuri esențiale organice, APIVITA surprinde și întruchipează expertiza, pasiunea și angajamentul său în fiecare dintre produsele sale, dezlănțuind adevărata frumusețe în lume.

Despre ND Medhealth

ND MEDHEALTH este o companie farmaceutică cu o gamă completă de servicii menite să faciliteze accesul brandurilor de sănătate și frumusețe pe piața românească construită acum 13 ani de către CEO & Fondator Nikolaos Kotzias. Portofoliul ND MEDHEALTH este format din branduri și produse inovatoare, susținute de studii și certificări internaționale, destinate sănătății, frumuseții și unui stil de viață echilibrat: Uriage, Apivita, Isdin, Eva Intima, Imunicor, Dr Biom, Puressentiel, Aspecton, Hedelix, Chlorhexil, Luxurious Dental Care, Novo C Vitamina C Lipozomală și D3Fix). ND MEHEALTH are o distribuție națională în peste 1500 de farmacii, o echipă formată din 47 de angajați și o cifră de afaceri înregistrată în 2022 de 7.1 milioane de euro.

