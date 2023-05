Mâinile și unghiile ne arată cât de mult ne prețuim aspectul exterior, iar o manichiură deosebită poate să fie o carte de vizită pentru un altfel de artist. Vera Varvara a dezvăluit cum să ne alegem unghiile, dar și care sunt tendințele în materie de frumusețe a unghiilor.

Mâinile îngrijite spun multe despre o persoană, femeie sau bărbat, iar în cazul femeilor, o manichiură poate să fie o ”carte de vizită”, atât pentru sine, cât și pentru artiști, acei tehnicienii care creează adevărate opere de artă pe unghii.

Vera Varvara este un astfel de artist, iar creațiile sale sunt purtate cu mândrie de nume sonore din România, precum Delia, Mădălina Ghenea sau Mălina Avasiloaie

Vera Varvara este atât artist, cât și trainer, oferind mai departe din ceea ce a învățat de-a lungul timpului în acest domeniu.

Despre cum ar trebui să arate o manichiură îngrijită și în tendințe, vă spunem că există o regulă nescrisă, despre care doamnele și domnișoarele nu știu și nimeni nu vorbește despre ea: "regula anotimpurilor".

"De 11 ani, mă ocup de unghii, iar de 2 ani și predau. An de an, lună de lună se repetă același lucru. Așa că, de-a lungul timpului, odată cu experiența acumulată, am reușit să aduc doar tehnici noi, mereu upgraded și benefice clientelor. Așa se întamplă și când le spun că, în manichiură, există o regulă a anotimpurile de care ar trebui să țină cont. De exemplu, în decembrie, când sunt sărbătorile, toată lumea vrea cu roșu sau sclipici. Atunci, toată lumea are mai mult curaj, să îndrăznească. Sunt sărbători, au liber de la muncă, toată lumea îndrăznește, chiar și la lungime. Dacă porți tot anul unghii mai scurte, atunci sunt puțin mai îndrăznețe. În ianuarie, când lucrurile se mai liniștesc, este cam o perioadă de o lună în care toată lumea poartă ori milky white, ori french, ori baby boomer, ceva mai relaxant. Mai este și zăpadă în ianuarie, iar cele mai spre natural sunt cele care se cer. Apoi, vin sărbătorile roșii, Mărțișor, Ziua Îndrăgostiților, Ziua Femeii, iar toată lumea se duce în zona puțin mai colorată: roșii, mai închis, mai deschis, mai corai, mai bordo. Lunile astea cam asta se poartă.

Apoi vine primăvara, deja ne ducem spre mai. O perioadă mai cuminte, iar vara, cu vacanțe, se poartă foarte mult culorile deschise. Toată lumea este bronzată și vrem să iasă în evidență unghiile și, atunci, un alb lăptos, culorile pastelate, unde vara sunt de top: bleu, roz pudrat.

Toamna încep unghiile scurte, o perioadă mai liniștită și iar ajungem la iarnă. În fiecare an, acesta este circuitul”, a explicat Vera Varvara.

În cazul unghiilor artistice, acestea pot fi realizate în orice perioadă a anului, indiferent de anotimp.

