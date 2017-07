Traim in felul acesta in care, ba avem noroc, ba avem ghinion. Viata este ceea ceea ce se petrece intre aceste doua conjuncturi. Viata reusita e capacitatea de a ne apropia ciudat de mult de sansa. Si este, pana la urma, ceea ce se petrece intre noroc si ghinion.

Faci un accident, dai filmul inapoi si-ti dai seama ca oriunde ai fi pierdut un minut, accidentul nu s-ar mai fi petrecut. Viata e ceea se intampla intre noroc si ghinion. Doar ca, in mod succesiv, nu luam in calcul ca, daca pana acum nu ni s-a intamplat nimic, e pentru ca acel minut ne-a tot fost favorabil. Viata e ceea ce se petrece intre noroc si ghinion. Sansa face sa gasesti locuri de parcare. Un loc gasit de tine, e un loc pierdut de altul. Ceea ce ne spune ca norocul pare o cantitate finita in lume.

Viata e ceea ce se petrece intre noroc si ghinion. Simona Halep la Wimbledon se enerveaza, loveste mingea cu racheta si aceasta trece discret pe langa un copil de mingi. Daca l-ar fi lovit ar fi fost descalificata. Nu l-a lovit, a mers mai departe. Ghinionul celorlalte. Poate ajunge saptamana asta numarul unu in lume. Un detaliu face ca viata s-o ia intr-o directie, sau mai rau, in alta. Viata e ceea ce se petrece intre noroc si ghinion. Un curcubeu aparut discret dupa o ploaie. Simbolizeaza norocul. Apare nonsalant la geamul tuturor. Cu totii avem senzatia ca suntem beneficiarii lui. Sa va dau o veste, nu putem avea noroc toti. Ca unii sa castige, trebuie ca altii sa piarda.

Iata un tip de nedreptate la care ne invita viata. Cata vreme ea este ceea ce se petrece intre noroc si ghinion. Cata vreme sensul ei e sucesul. Cata vreme crizele de tot felul, prin care ea ne trece, sunt percepute ca fiind ceea ce noi numim “ghinion”. Criza vine din greaca veche, inseamna judecata. E felul lui Dumnezeu de a ne judeca aici. Ceea ce noi numim in mod nereverentios “noroc” e interventia lui Dumnezeu spre a nu ne trece nepregatiti printr-o criza. Pentru ca Dumnezeu nu ingaduie sa fim tentati cu mai mult decat putem duce. Am citit asta in cartile destepte.

Viata nu e ceea ce se petrece intre noroc si ghinion. Ci ceea ce se petrece intre apropierea noastra de Divinitate si departarea de Ea. Altfel, totul ar fi atat de stupid. Si n-are cum sa fie.