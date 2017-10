In cel de-al treilea episod din seria Traieste.Zambeste.Iubeste vreau sa-ti reamintesc ca exista cineva in viata ta care are toate raspunsurile - INIMA TA! Tot ce trebuie sa faci este sa te conectezi cu ea si sa asculti sfaturile pe care le impartaseste cu tine.

Ce faci atunci cand trebuie sa iei o decizie importanta? Faci o lista cu pro si contra? Iti intrebi prietenii doar pentru a face ca tine? Consulti horoscopul? Actionezi dupa un impuls de moment? Te gandesti la tot ceea ce e posibil sa mearga rau sau sa nu functioneze?

Atunci cand vine vorba de viata noastra, drumul fara gropi este inima noastra. Mintea este un minunat dispozitiv de stocare a informatiilor, un instrument care ne ajuta sa ne indeplinim task-urile zilnice. Insa ea este incapabila sa vada dincolo de ceea ce stie, dincolo de experientele traite. Iar atunci cand este scapata de sub control, este un vartej de ganduri si de idei pe care il confundam cu cine suntem noi cu adevarat. Cum ar putea sa ne dea raspunsul potrivit?

Parafrazandu-l pe Albert Einstein, atunci cand cauti o solutie la o problema este nevoie sa iesi din aceasta si sa cobori in inima.

Inima are cel mai puternic camp electromagnetic din intregul corp si asa cum spune si Gregg Bradden, o inteligenta proprie. Inteligenta inimii te conecteaza la inteligenta ta superioara, la sinele tau suprem, la arhiva de informatii a universului. Ea pur si simplu stie, fara sa aiba nevoie de dovezi. Si culmea, nu se inseala niciodata.

Asadar, data viitoare cand ai de luat o decizie importanta, retrage-te intr-un loc linistit - preferabil in natura, si coboara cu atentia in inima ta. Pune-i intrebarea si asteapta sa primesti raspunsul. Foloseste mantra "Inima mea ma pazeste si ma calauzeste." Succes!