Imi plac oamenii care defileaza in viata sub egida asta: “nu ma intereseaza ce cred altii”. Oamenii care-ti explica des ca fac lucruri doar pentru ei, cei care trebuie doar sa se simta bine in pielea lor. Oameni care-ti explica, fara mila, ca parerea celor din jur nu e nicio miza.

E un tip de om care-ti explica toate astea cu lejeritate. Ba chiar il suspectez de sinceritate.Dupa care urmaresc un pic in context. Si vezi ca, in general oamenii acestia masina o spala pe exterior. Remarci apoi cum tinuta si-o aleg in functie de context. Nu in functie de starea interioara in care s-a trezit. Remarci cum panatalonii stramti ii vin bine, dar ii sunt vizibil incomozi. Remarci cum e rujata, desi asta incurca mult momentul festiv al mesei. Remarci cata risipa de energie se investeste in machiat si demachiat, ceea ce pana la urma e ceva ce se petrece in exterior. Ceea ce a inceput intr-un fel de admiratie, iata un om pentru care opinia celorlalti este irelevanta, un om simtindu-se bine in pielea lui, iata cum un om care-ti explica toate acestea, petrece extrem de mult timp uploadand poze pe facebook. Ba chiar verifica usor consternant de des reactiile la cele pe care le posteaza. Facebookul e in sensul acesta. E un fel de revendicare constanta a atentiei celor din jur.

Oameni cu genul acesta de intentii in viata, sunt totusi nefiresc de atenti la reactia sefilor lor in momentul in care acestia arunca o privire pe taskurile duse la indeplinire. E un tip de incantare interioara ce se produce cand superiorul ierarhic zambeste. Pare asa, ca parca ziua capata alta tendinta. E bine sa nu conteze ce cred cei din jur, dar e imposibil. Suntem parerea pe care o au acestia despre noi. Si daca nu suntem, tindem sa devenim.

Si in general nu conteaza ce s-a intamplat, conteaza ce putem demonstra ca s-a intamplat.