foto: YanLev, Shutterstock

Pe scurt. Am trei copii, o singura sotie, mai multe joburi si o viata agitata din pricina asta. Si cum stateam eu asa, sambata seara, incercand sa ma mai bag si in viata altuia, cautam un film pe Netflix. Il vad pe Gerard Butler si titlul: “ A Familly Man”. Zic, hai sa ma uit.

El, tata a trei copii. O sotie frumoasa. Si niste succes in cariera. Primul cadru e cu ei dimineata. Stiti diminetile acelea spre care tindem toti, ei intr-o bucatarie alba. Ea le pregateste micul dejun. El gata sa plece spre job, sa-si ia viata in primire, dar acum bea cafeaua si mai pune cate o intrebare de complezenta copiilor. E asa, o stare de bine si relaxare in care dam sa traim cu totii. Apoi incepe filmul. El ajunge la job. Unde devine un tip stresat, drastic si de succes. Acasa, seara, ea ii reproseaza lui excesul de atentie pe care-l are pentru cariera in detrimentul familiei, el ii reproseaza ei viata financiara buna pe care o duc datorita excesului sau de atentie fata de cariera. Acesta e momentul in care sotia mea intra in camera, prinde aceasta discutie si se aseaza. E discutia pe care noi tocmai am avut-o cu cateva ore in urma. Va dati seama in ce senzatie caraghioasa stateam eu? Ca in film parea ca ea are dreptate. Dar in realitate sper ca eu aveam.

Ideea e ca unul dintre copii in film apoi se imbolnaveste, ceea ce aseaza lucrurile in sensul lor. Baiatul redevine mai important decat jobul in care se instala isteric Gerard Butler tocmai pentru familia de care nu mai avea timp. E ceva in firea omului ce-i distrage mereu atentia de la viata. Ii da de lucru mereu in alta parte decat are treaba. Il pune mereu in postura irosirii timpului cu lucruri agitante. Uitati-va la: “A familly man”! E despre ce rost are viata. E despre oameni care au mereu alta treaba.

A doua zi am fost un tata grozav. Dedicat celor pe care ii iubesc. Luni am inceput treaba. N-am mai avut timp.