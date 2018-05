Chiar daca nu ne dam seama cu totii facem marketing, intr-o mica sau mai mare masura. Indiferent ca e vorba de a ne convinge prietenii sa-si cumpere noul gadget aparut pe piata sau ca incercam sa captam atentia a sute de oameni si sa le aratam ca ideile noastre merita sa fie luate in considerare.

Cand am patruns, acum cativa ani buni, in lumea magica a marketingului digital creat cu tot felul de “unelte” care pareau din alta lume am fost complet vrajita si mi-am dorit sa stiu cat mai multe, sa le descopar toate secretele si ca un adevarat magician sa ajung la bagheta care detine toate “puterile”.

De la distanta si cu putina teorie la baza, AdWords imi parea un instrument bizar, cu un proces mult prea complex si tehnic in spate, care imi dadea fiori pe sira spinarii doar auzind termeni precum conversii, grafice, average CPC, CTR sau PPC. Insa, uitandu-ma putin in urma mi-am adus aminte ca si SEO mi-a trezit aceleasi emotii cand am facut pentru prima data cunostinta ajungand, ulterior, sa-mi placa, sa ma intrige, sa ma reprezinte si sa gandesc in cuvinte cheie.

Pentru ca sunt convinsa ca pana nu incerci nu ai de unde sa stii daca un lucru iti place sau nu, daca esti capabil sa-l faci sau mai bine te dai batut, am pornit in aceasta calatorie initiatica in culisele a tot ce inseamna AdWords la cursul cu acelasi nume organizat de OK Institute.

Dupa primul curs m-am simtit cu un pas mai aproape de ceea ce imi doream, am inteles mai bine ce inseamna AdWords, de ce este bine sa stii AdWords, ce este o campanie si cate tipuri de campanii exista. Timp de 8 saptamani, cu ajutorul Cristinei Furlea , profesoarea de magie, am invatat pas cu pas atat teorie cat si practica (la fiecare curs am avut de facut exercitii practice, care te ajuta extrem de mult sa te acomodezi cu platforma si sa ai habar ce ai de facut concret cand spui AdWords.). De la crearea campaniilor de Search, Display sau Video, pana la lucuri mai avansate cum ar fi remarketing sau inregistrarea conversiilor.

Ce mi-a placut extrem de mult, pe langa faptul ca am reusit sa inteleg lucruri care imi pareau abstracte si grele, a fost atmosfera si modalitatea in care ne-au fost prezentate informatiile. Am primit raspunsuri la intrebarile pe care le aveam, am primit ajutor atunci cand ma impotmoleam si am primit explicatii concrete pentru nelamuririle si problemele mele.

Mai mult decat atat, pe langa Cristina, alaturi de noi la fiecare curs a fost si Cosmin Nastasa, marketing guru si fondatorul OKI Institute care ne-a oferit insight-uri importante, solutii de aplicat in functie de situatia fiecaruia, raspunsuri la intrebari si strategii de marketing pe care nu le gasesti in nicio teorie.

Indiferent daca faci primii pasi in lumea AdWords, daca lucrezi in publishing, in departamentul online al unei companii sau daca ai o afacere pe care vrei sa o promovezi cat mai bine, pentru cine vrea sa invete sau sa aprofundeze cunostintele deja acumulate, cursul AdWords oferit de OK Institute te ajuta in aceeasi masura, important este sa iti doresti, sa fii curios si sa fii pregatit sa treci dincolo de granitele tale.