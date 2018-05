Nu stiu daca am reusit, de incercat, am incercat. Am vrut sa-l rezumam pe Dan Negru in 10 intrebari. Asta e obiceiul vietii, te mai intreaba din cand in cand. Poate ca asta e definitia reusitei in viata, sa stii sa raspunzi bine la intrebarile ei importante.

Cand ti-a fost clar ca ai reusit in viata?

Pe 11 Februarie 2010. Atunci mi s-a născut primul copil. Am doi. Singurii care-și vor aminti de mine. Restul e fum.

Cu ratingul ai tot spus ca nu exista o reteta, dar in viata? Cum se reuseste in viata?

Fii simplu. Cu cât te complici, cu atât de schimonosești!

Cand ti-a fost cel mai greu?

Când copiilor mei le era greu.

Acum ce-ti mai trebuie?

Timp. L-am irosit in anii ăștia aiurea, prin televiziune.

De la sotia ta de-a lungul vietii voastre ce ai invatat?

Ca 1+1 e secretul.

De la copii, ce-ai invatat de la ei?

Sa ma bucur de lucruri simple și mici.





Dar ei de la tine?

O sa aflam peste vreo 10 ani când o sa plec la cules roade.

De la televiziune de-a lungul relatiei tale cu ea, ce-ai invatat?

Ca e o dama de companie ieftină. Vorbesc de cea din România. Am avut șansa sa cunosc și televiziunea altora. Alea sunt tot dame de companie dar școlite și cu ștaif. Intr-un final, tot curve...

Dar ea de la tine?

Ca exista un moment 0 pentru fiecare om in fiecare an, un moment in care vrei sa o iei de la capăt și ca momentul ăla trebuie glorificat de ea, de televiziune. Se numește Revelion.

Ultima intrebare. Dintre cele pe care le-ai facut, ce ai face altfel?

In afara familiei, TOT!