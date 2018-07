Jessica Bell a urcat pe scena unui club bucureștean în această vară în calitate de solistă a trupei Shelly In Athens. Insă nu despre asta vreau să îți povestesc astăzi, ci despre un alt talent al Jessicăi. Până la sfârșitul articolului vei înțelege de ce.

Așadar Jessica scrie, este speaker la conferințe, cântă și compune muzică. Ca orice artist de succes, este o perfecționistă, foarte atentă cu fiecare aspect al creațiilor ei. Poate de aceea a ales să își realizeze singură coperta volumului său de debut, o colecție de poeme intitulată ”Twisted Velvet”, deși nu avea nici pregătire în acest domeniu. Ambiția ei de a învăța de una singura cum să folosească programe de editare și design dar și un ochi pentru formă și culoarea au făcut-o să creeze niște mici capodopere. Prietenii nu au întârziat să îi solicite ajutorul pentru coperțile lor de carte.

Au trecut cam patru ani de atunci, iar talentul Jessicăi a fost confirmat de premii obținute în competiții de gen. Câteva dintre creațiile ei au primit titlul de cea mai bună copertă a anului. Iar ceea ce a început ca o joacă s-a transformat într-un business de succes. Jessica și-a permis să renunțe la jobul de editor pe care îl avea într-o editură și care începuse să o consume emoțional și psihic.

Într-o postare recentă pe Facebook, artista povestește cum în perioada liceului și-ar fi dorit ca la facultate să studieze design grafic pentru că iubea arta și își imagina că ar putea trăi făcând ceve legat de artă. A fost însă sfătuită să urmeze o carieră diferită deoarece nu era bună la matematică. Așa că Jessica a studiat arheologie și literatură engleză. In cele din urmă însă s-a reîntors la vechea ei pasiune care îi și permite să ducă viața pe care o dorește. Este la fel de slabă la matematică și nu are studii în domeniu. ”Am doar instinct de artist și un talent pe care am știut și n-am știut că îl am, ” conchide ea.

Talentul tău este calea ta spre împlinire și libertate, inclusiv financiară. El nu ți-a fost dat pentru a-l ignora, ci pentru a-l exprima și, astfel, a le fi de folos celorlalți. Nu este niciodată prea târziu să îl identifici, să îl scoți la lumină și să îl lași să îți transforme viața într-un vis devenit realitate.