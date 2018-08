Să ai 100% încredere în tine și 80% în oameni. Ți-aș fi spus să ai încredere totală și în ei, dar e bine să îți iei niște măsuri de precauție când vine vorba de oameni, pentru că... suntem în 2018. Iubește-i pe toți, ajută-i pe câți poți dintre ei, fii blândă și zâmbește-le la toți, dar încrederea... încrederea ofer-o doar cui trebuie.

Eu personal?! Am încredere în Dumnezeu și lucrez în fiecare zi la încrederea în propria persoană. Consider că este suficient ca să îmi pot trăi viața în liniște și să obține tot ce îmi doresc, la fel și să pot avea o relație frumoasă cu oamenii pe care îi întâlnesc. Am observat de-a lungul anilor că având încredere în mine pot da naștere unor lucruri frumoase, pot face ca visurile mele să devină realitate și îi pot iubi și ajuta pe ceilalți fără să aștept ceva la schimb.

Mai multe despre încrederea în sine și încrederea în oameni găsești în citatele inspiraționale de mai jos.

Sursa Foto: Shutterstock/By Vjom

Citate despre încrederea în oameni

1. „Nu trebuie să credem tot ce spun oamenii, dar nici să credem că ei vorbesc absolut fără temei.” [Immanuel Kant]

2. „Cea mai bună dovadă a dragostei este încrederea.” [James Joyce]

3. „Încrederea este virtutea iubirii.” [Balzac]

4. „Încrederea nu se pierde decât o dată.” [Nicolae Iorga]

5. „Încrederea oferă mai mult material de conversație decât inteligența.” [François de la Rochefoucauld]

6. „Trebuie să ai încredere și să crezi în oameni, altfel viața devine imposibilă.” [Anton Chekhov]

7. „Încrederea este ca o gumă de şters, se micşorează din ce în ce mai mult după fiecare greşeală.” [Necunoscut]

8. „Încrederea înflorește în inimile mari.” [Vasile Alecsandri]

9. „Încrederea este acel sentiment care, investit în ceilalţi, poate face câteodată adevărate miracole.” [Juliana Mallart]

10. „Să n-ai niciodată încredere în acela care și-a călcat o dată cuvântul.” [William Shakespeare]

11. „Dacă socoteşti prieten pe cineva în care nu ai aceeaşi încredere ca şi în tine însuţi, faci o mare greşeală şi nu cunoşti valoarea adevăratei prietenii.” [Seneca]

12. „Atunci când începi să te întrebi dacă poți avea încredere sau nu într-o persoană, atunci este momentul când ar trebui deja să știi că nu poți avea.” [Necunoscut]

13. „Există două motive pentru care nu avem încredere în oameni: primul pentru că nu îi cunoaștem, iar al doilea pentru că ajungem să îi cunoaștem.” [Necunoscut]

14. „A învăța să ai încredere este una dintre cele mai dificile sarcini ale vieții.” [Isaac Watts]

15. „Omul care are încredere în oameni va face mai puţine greşeli decât cel care nu are încredere în ei.” [Camillo Benso di Cavour]

Sursa Foto: Shutterstock/Toluk

Citate despre încrederea în sine

1. „Încrederea în sine este prima cerinţă a marilor realizări.” [Necunoscut]

2. „Coroana vieţii noastre este această încredere în noi.” [Ion Agârbiceanu]

3. „Dacă mi-am pierdut încrederea în mine, voi avea universul împotriva mea.” [Ralph Waldo Emerson]

4. „Căutam mereu putere şi încredere în afara mea, dar acestea vin dinăuntru. Erau acolo dintotdeauna.” [Anna Freud]

5. „Totuşi, în loc să aibă încredere în ceea ce le spun propriile minţi, oamenii au ca regulă o slăbiciune pentru încrederea în alţii, care pretind că au surse supranaturale de cunoaştere.” [Arthur Schopenhauer]

6. „Cu cât mai repede vei avea încredere în tine, cu atât mai repede vei ști cum să trăiești.” [Johann Wolfgang von Goethe]

7. „Dacă ai încredere în tine, inspiri încredere altora.” [Johann W. von Goethe]

8. „’Sunt cel mai bun’, am spus acest lucru chiar înainte să ştiu că sunt.” [Muhammad Ali]

9. „Ai încredere și acționează ca și cum ar fi imposibil să eșuezi.” [Charles F. Kettering]

10. „Încrederea este ceea ce ai înainte de a înţelege problema.” [Woody Allen]

11. „Talentul este încrederea în tine însuţi, în forţa ta.” [Maxim Gorki]

12. „Dacă nu ai încredere, ai pierdut deja bătălia.” [Bill Cosby]

13. „Ai încredere în tine, apoi vei știi cum să iubești.” [Goethe]

14. „Trebuie să crezi în tine atunci când nimeni altcineva nu crede. Acest lucru te transformă într-un câştigător chiar în acel moment.” [Venus Williams].

15. „Am mare încredere în fraieri; prietenii mei numesc asta încredere în sine.” [Edgar Allan Poe]

16. „Repetă-ţi mereu: "Am încredere în mine însumi" şi această formulă îţi va readuce în minte, imediat, reuşitele din trecut şi îţi va restabili încrederea şi siguranţa.” [Colin Turner]