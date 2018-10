Așa că m-am gândit să întocmesc o listă cu 15 afirmații pozitive perfecte pentru momentele noastre de slăbiciune. Data viitoare când simți că încrederea de sine îți este zdruncinată, fă o cură de 10 zile cu una dintre următoarele afimații pozitive.

1. Nimeni nu îmi stabilește valorea de sine. ”Nu lăsa niciodată ca opinia altcuiva să afecteze opinia ta despre tine.” [Teresa Mummert] Tu știi mai bine decât oricine altcineva cât valorezi. Tu știi cum ești de fapt, ce gândești, ce simți.

2. Valorez mai mult decât eșecurile mele. ”Gândește ca o regină. O regină nu se teme de eșec. Eșecul este doar o piatră de temelie către măreție.” [Oprah Winfrey]

3. Îmi ascult inima, care mă conduce în direcția potrivită. ”Ai curajul să-ți asculți inima și intuiția! Ele știu deja ceea ce vrei tu să devii cu adevărat.” [Steve Jobs]

4. Mă eliberez de trecut și îmbrățișez viitorul. Ca să ai încredere în tine, trebuie să trezești în prezent. ”Dacă trecutul nu te mulțumește, uită-l pe loc. Alcătuiește-ți o nouă viață în care să crezi.” [Paulo Coelho]

5. Știu că sunt aproape să-mi îndeplinesc obiectivele. ”Multe din eșecurile vieții aparțin unor oameni care nu au realizat cât de aproape erau de succes, atunci când au renunțat să lupte.” [Thomas A. Edison]

6. Singura persoană cu care sunt în competiție sunt eu. Sunt mai bună decât am fost ieri. ”Nu te compara cu nimeni altcineva din lume. Dacă o faci, te jigneşti pe tine.” [Bill Gates] În plus, ai grijă ce îți dorești din ceea ce vezi la ceilalți... s-ar putea să nu îți mai placă când afli, de fapt, adevărul.

7. Renunț la stres și mă las purtată de flux. ”Dacă suntem stresaţi, să nu uităm că noi, oamenii, suntem autorii stresului.” [Valeria Mahok] Prin urmare, stă în puterea ta să te eliberezi de stres și să lași gândurile pozitive să îți inunde mintea.

8. Mă accept în totalitate și nu încerc să fiu perfectă. ”Nu vă temeţi de perfecţiune! N-o s-o atingeţi nicicând!” [Salvador Dali] Acceptă-ți calitățile și iubește-ți defectele!

”Atâta timp cât nu încetezi să urci, treptele nu se vor termina. Sub pașii tăi care urcă, ele se vor înmulți la nesfârșit.” [Franz Kafka]

sursa foto: shutterstock/by irina alexandrovna

10. Am încredere în mine. ”Deosebirea dintre cei care au succes în viaţă şi cei care se lasă învinşi de ea constă în atitudine. Mentalitatea şi atitudinea ta stabilesc poziţia pe care o ocupi atât în propria ta viaţă cât şi felul în care te percep cei din jurul tău.” [Ursula Yvonne Sandner]

11. Continui să privesc înainte. “Îndreaptă-ți fața către soare și lasă umbra în spatele tău.” [proverb maur]

12. Gândurile pozitive sunt prietenii mei. “Gândirea pozitivă, spre deosebire de cea negativă, te va determina să faci orice lucru mai bine.” [Zig Zaglar]

13. Sunt recunoscătoare. “Să ne ridicăm și să fim recunoscători, pentru că, dacă nu am învățat multe lucruri astăzi, măcar am învățat puține, iar dacă nu am învățat nici puține, măcar nu ne-am îmbolnăvit, iar dacă ne-am îmbolnăvit, măcar nu am murit; așa că, haideți să fim cu toții recunoscători.” [Buddha]

14. Rămân o persoană modestă. ”Fă bine cât poţi de mult şi vorbeşte despre asta cât poţi de puţin.” [Charles Dickens] E adevărat, ca să ai încredere în tine trebuie să îți păstrezi o doză de modestie, de smerenie.

15. Mă iubesc exact așa cum sunt. ”Trebuie să te iubești pe tine înainte să poți iubi pe altcineva. Când te accepți pe tine și te manifești așa cum ești, simpla ta prezență îi poate face pe ceilalți fericiți. Tu, ca oricare altă ființă din acest univers, meriți dragostea și afecțiunea ta.” [Buddha]