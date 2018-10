Dincolo de acțiunea care are loc și care obișnuiește să ne acapareze întreaga atenție, se întâmplă un schimb de replici între personaje care ne-ar putea influența viața.

Astfel, găsim în replicile din filme adevărate citate motivaționale și sfaturi de viață în fața cărora nu ar trebui să rămânem indiferente. Iată câteva dintre acestea:

sursa foto: shutterstock/by jena velour

Citate din filme

1. “Unele păsări nu sunt făcute să stea în colivie. Aripile lor sunt prea frumoase.” – The Shawshank Redemption

2. “Sper că vei trăi o viață de care să fii mândru. Iar dacă o să descoperi că nu este așa, sper că vei avea tăria să o iei de la capăt.“ – The Curious Case of Benjamin Button

3. “Viața este o alegere. Poți alege să fii o victimă sau poți alege să fii ceea ce vrei tu să fii.” – Peaceful Warrior

4. “Fericirea poate fi găsită chiar și în cele mai negre timpuri. Trebuie doar să îți amintești să aprinzi lumina.” – Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

5. “E atât de greu să stai supărat, când în lume există atât de multă frumusețe!” – American Beauty

6. “Fiecare minut care trece este o nouă șansă de a schimba prezentul.” – Vanilla Sky

7. “Știi, uneori ai nevoie doar de 20 secunde de curaj nebun, Și, îți promit, ceva măreț va ieși de aici.” – We Bought a Zoo

8. “Nu îmi este teamă că voi muri, îmi este teamă că nu am trăit suficient. La intrarea în fiecare școală ar trebui să scrie: „Viața este un loc de joacă sau nu este nimic„.“ – Mr. Nobody

9. “Viața se mișcă extrem de repede. Dacă nu ne oprim din când în când pentru a vedea ce se întâmplă în jurul nostru, riscăm să pierdem multe.” – Ferris Buttler’s Day Off

10. “Știi, vechii egipteni aveau o credință frumoasă despre moarte. Când sufletele lor ajungeau la intrarea în Rai, paznicii le puneau două intrebări. Răspunsurile la acestea determinau dacă aveau voie să intre sau nu: „Ai găsit bucurie în viață?” și „Viața ta a adus bucurie altora?” – The Bucket List

sursa foto: shutterstock/by olesya kuznetsova

11. “Când o stea căzătoare va transforma noaptea în zi, pune-ți o dorință și gândește-te la mine. Transformă-ți viața în ceva extraordinar. Eu am făcut-o.” - Jack

12. “Nu îți poți trăi viața pentru alții. Trebuie să faci ceea ce este corect pentru tine, chiar dacă asta va răni uneori oamenii pe care îi iubești.” – The Notebook

13. “Credem că cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla este să ajungem singuri. Nu este așa. Cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla este să ajungem înconjurat de oameni care ne fac să ne simțim singuri.” – World’s Greatest Dad

14. “Îngrijorarea este precum un scaun-balansoar. Îţi dă ceva de făcut, dar nu te duce nicăieri.” - Van Wilder: Party Liaison

15. “Cei care sunt îndrăgostiți își amintesc toate lucrurile pe care le fac unul pentru celălalt; și dacă stau împreună nu înseamnă că uită, ci înseamnă că iartă.” – Indecent Proposal

16. “De ce încerci așa de mult să semeni cu ceilalți, când te-ai născut să fii diferită?” – What a girl wants

17. “Oamenii de succes nu se nasc de succes, ci devin de succes” – The Godfather

18. “Să nu-ți fie frică să visezi un pic mai mult, draga mea.” – Inception

19. “Doar atunci când pierdem totul suntem liberi să facem orice” – The Fight Club

20. “Alegerile noastre, Harry, sunt cele care arată cu adevărat cine suntem, mult mai mult decât abilitățile noastre.” – Harry Potter

21. “Curajoșii poate că nu trăiesc pe vecie, dar cei care nu riscă niciodată nu trăiesc deloc.” – The Princess Diaries

sursa foto: shutterstock/by natalya erofeeva

22. “Iertarea eliberează sufletul. Îndepărtează frica. De aceea este o armă așa de puternică.” – Invictus

23. “Nu permite nimănui să-ți spună că nu poți face ceva. Nici măcar mie. Ai un vis, trebuie să-l protejezi. Oamenii care nu sunt capabili să facă ceva pe cont propriu îți vor spune că nici tu nu ești capabil. Vrei ceva, îl obții. Punct. M-ai înțeles?” – The Pursuit of Happyness

24. “Nu lăsa pe nimeni niciodată să te facă să simţi că nu meriţi ceea ce îţi doreşti.” - 10 Things I Hate About You

25. “Mama mi-a spus mereu să încerc lucruri noi.” - The Silence of the Lambs

26. “A fi perfect nu înseamnă a fi câștigător. A fi perfect este despre relația ta cu tine însuți, cu familia și prietenii tăi. Înseamnă să fii în stare să îți privești prietenii în ochi și să știi că nu i-ai dezamăgit și nu le-ai ascuns nicio clipă adevărul. Iar adevărul este că ai făcut tot ce ai putut. Puteți trăi acel moment cât de bine puteți, cu inima împăcată și cu iubire în suflet? Dacă da, atunci, domnilor, sunteți perfecți.” – Friday Night Lights

27. “Unii oameni nu pot crede în ei înșiși până când altcineva începe să creadă în ei.” – Good Will Hunting

28. “Există o magie în luptele purtate dincolo de punctul în care mai putem rezista.” – Million Dollar Baby

29. “Să ajuți înseamnă să dai o parte din tine însuți cuiva care o acceptă bucuros și care are nevoie de acea parte.” – A River Runs Through It

30. “Lumea nu este împărțită în oameni și Devoratori ai Morții. Noi toți avem lumină și întuneric în interior. Contează forța de partea căreia noi alegem să acționăm. Asta arată cine suntem cu adevărat.” – Harry Potter

31. “Există doar patru întrebări importante care contează în viață. Ce este sacru? Din ce este făcut sufletul? Pentru ce merită să trăiești? Pentru ce merită să mori? Răspunsul este același, pentru fiecare dintre ele. Doar iubirea.” – Don Juan de Marco

32. “- De ce eșuăm, Bruce? - Ca să învățăm să ne ridicăm singuri.” – Batman Begins

33. “În fiecare noapte te scot din inima mea și în fiecare dimineață te găsesc acolo la loc.” – English Patient

34. “Tot ce face viitorul este să strice prezentul.” - ... And God Created Woman

35. “Nu vreau realism. Vreau magie.” - A Streetcar Named Desire