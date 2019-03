Invata sa gestionezi emotiile: Trei moduri în care oamenii fac față trairilor intense

Ori de câte ori simțim ceva în timpul zilei, reacționăm aproape imediat. Dacă simțim fericire, zâmbim, dacă simțim tristețe, ne încruntăm și poate chiar plângem.

Ce faci atunci când simți o emoție intensă? Cum te descurci în situația respectivă? Este foarte posibil să te recunoști într-unul din scenariile de mai jos. Insă cel mai eficient mod de a te raporta la emoțiile tale este să le lași să plece.

1. Reacționează

Aceasta este probabil cea mai folosită metodă de a face față emoțiilor. Ori de câte ori simțim ceva în timpul zilei, reacționăm aproape imediat. Dacă simțim fericire, zâmbim, dacă simțim tristețe, ne încruntăm și poate chiar plângem. Dacă simțim mânie poate ridicăm tonul sau spargem o farfurie. Emoțiile pun stăpânire pe noi și ne dirijează acțiunile. In loc să acționăm, reacționăm pentru că aceasă atituditnte presupune cel mai mic efort din partea noastră. Este o reacție naturală, instinctuală la mamifere, care nu ne este benefică. Cu cât avansăm pe calea spirituală practcând tehnici precum meditația și ne cunoștem mai bine cu atât ne este mai ușor să ne stăpânim emoțiile.

2. Suprimarea

Când emoțiile pe care le simțim sunt prea mult pentru noi, sau cel puțin așa ni se par, le ascumdem sub preș. Ne purtăm ca și cum nu ar fi acolo. Când tatăl meu a plecat dintre noi, am ales să îmi continui activitatea profesională ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Am refuza să trăiesc durerea de a-l fi pierdut pe neașteptate și astfel am bloca în corpul meu un anumit tip de energie. Orice energie blocată în corpul nostru are un efect neplăcut asupra stării noatre de sănătate și a întregii noastre vieți, influențându-ne alegerile și perspectiva asupra vieții.

3. Exorcizarea

Să ”exorcizezi” o emoție înseamnă să conștientizezi energia acestei emoții și să o transmuți canalizând-o în mod conșient către o anumită activitate. A face asta este extrem de important pentru că noi alegem emoțiile pe care le simțim și exprimăm și pe cele pe care le negăm. A folosi energia emoțiilor suprimate într-o altă activitate reprezintă un prim pas către eliberarea de sub imperiul acestora.

Majoritatea oamenilor își exorcizează emoțiile mergând la sală și făcând mișcare. Alții dansează. Alții, le canalizează în diverse jocuri. Exorcizarea emoțiilor este mult mai sănătoasă decât suprimarea lor și îți oferă mult mai mult control asupra consecințelor acțiunilor tale.

Featured foto by Paulik via Shutterstock