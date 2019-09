Patru semne că îți irosești viața

Fiecare dintre noi se naște cu un scop în viață. Acesta ne dă energie, bucurie și puterea de a depăși obsracolele cele mai dificile. Când îl ignorăm, viața devine searbădă și fără rost. Iată șase semne că îți irosești viața.

1. Te simți nemulțumită tot mai des. Ai momente ocazionale de bucurie și satisfacție însă starea generală de spirit este una de nemulțumire care îți subminează fiecare succes și fiecare clipă petrecută în preajma celor dragi.

Este ca și cum te-ai afla pe o culme de deal acoperită de copaci maiestuoși însă ai auzi în vale tumultul unui râu care acoperă glasurile păsărilor care cântă atât de frumos.

2. Vezi totul în negru. Atunci când nu suntem în armonie cu sufletul nostru, simțim asta la nivel profund chiar dacă nu dorim să recunoaștem. Cumva știm că ne irosim timpul cu lucruri mărunte sau oameni care nu contează sau ne fac să batem pasul pe loc însă alegem să ignorăm acese mesaje și să găsim pretexte de a continua viața în același mod care nu ne împlinește.

Nu e de mirare că oameni care aparent au totul simt că trăiesc degeaba. Banii și statusul social sun doar niște iluzii care țin oamenii prizonieri înr-o existență pe care, de fapt, nu și-o doresc.

3. Te complaci în zona de confort. Viața înseamnă creștere însă aceasta nu se întâmplă niciodată în zona de confort. Chiar dacă fiecare dintre not are nevoie de o bucată de pământ solid sub picioare pentru a se simți în siguranță, asta nu înseamnă să nu facem pași în afara acesteia pentru a descoperi ce anume se află dincolo de ea. Atunci când nu faci lucruri la care inima ta te îndeamnă de teama de a nu ți se întâmpla ceva e semn că bați pasul pe loc și că este posibi să îți irosești viața.

4. Le permiți altora să îți spună cum să trăiești. Viața ta îți aparține și a tot dreptul să o trăiești așa cum îți place fără a le cauza rău celor din jur. Atunci când acționezi în funcție de ce spune lumea încetezi să mai fii tu și te îndepărtezi de misiunea ta în viață.

Featured foto by Song_about_summer via Shutterstock