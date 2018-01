Acum ca s-a incheiat goana dupa cadoul perfect meriti sa te relaxezi cu o expeditie de shopping in slow motion a carei beneficiara sa fii chiar tu. Nu te grabi, alege doar ce-ti place cu adevarat si tine minte ce-am aflat de la Valentina Balasa Ario, consultant de stil si lector la Fundatia Calea Victoriei, ca se poarta in 2018:

Esti gata sa stralucesti? Sper ca da, pentru ca in 2018 sclipiciul, strasurile si franjurile argintii sunt la moda. Daca ceea ce gasesti pe rafturile magazinelor nu te multumeste, poti coase chiar tu perle, paiete, mici margele de sticla pe rochia sau tricoul preferat, dupa modelul dorit.

N-ai ce face! De dragul modei, in 2018 vei deveni mai ordonata. Se poarta (iar)gentutele din plastic transparent, asa ca toata lumea va vedea ce duci cu tine in drumurile tale prin oras. Ai, totusi, o cale de scapare daca nu te simti gata pentru un astfel de pas: vei fi la fel de in trend cu o poseta cocheta, mica, asa, ca o jucarie.

Atentie la detalii!, mai ales cele cu aplicatii: pietre si perle cusute, sunt inca un must have anul acesta

Daca ai un brand de haine preferat, acum e momentul s-o arati. Vei fi foarte la moda cu un tricou sau o bluza cu logo-ul producatorului evidentiat pe material.

Pantalonii largi si cei drepti, clasici, sunt din nou pe rafturile magazinelor, la loc de cinste. Neaparat trebuie sa ai o pereche in garderoba ta. Mai ales ca sunt comozi si usor de potrivit in aproape orice tinuta.

Stiu ca ai asteptat cu nerabdare sa ajungem si aici: e oficial, Pantone a anuntat ca Ultra Violet este culoarea anului 2018. O culoare care indeamna la introspectie si gandire profunda – nu-i de mirare ca a fost aleasa pentru a ne insoti pe parcursul unui an ce se anunta plin de provocari pe toate planurile.

Daca vrei sa afli mai multe si sa descoperi ce anume ti se potriveste din tot ce ti-am povestit, vino din 19 ianuarie la Fundatia Calea Victoriei, la Atelierul de stil vestimentar feminin, sa stai de vorba chiar tu cu Valentina si sa-i pui intrebarile care te intereseaza.