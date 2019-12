Bluze polar călduroase pentru activități de iarnă

Bluzele polar sunt cea mai bună opțiune când vine vorba nu doar despre a fi fashion iarna, cât și pentru a te proteja de gradele scăzute din acest sezon.

Iarna nu este un anotimp tocmai plăcut când vine vorba despre vreme - este frig, avem nevoie de mai multe straturi de haine și uneori mai ninge, astfel că ne confruntăm și cu mocirlă, lapoviță și ploi. Astfel, ne este ceva mai dificil să ne menținem o stare de bine, cu energie și chef de ieșit din casă. O soluție ar fi să optezi pentru bluze polar, ca să treci mai bine peste zilele geroase. Fie că este vorba despre plimbări prin oraș sau escapade la mijloc, în mijlocul nămeților.

Modele de bluze polar pe care ar trebui sa le ai in garderoba

Bluză polar drumeție pe zăpadă

O jachetă cu glugă și din fibre lungi pentru confort termic, ca o pătură de pluș care să te ajute să nu simți frigul din mijlocul iernii. Este concepută special pentru drumețiile prin zăpadă, pe vreme foarte rece. Aceasta reține aerul și grație croielii cool asigură flexibilitate pentru a te mișca în voie.

O poți comanda aici

Polar drumeție la munte pentru femei

Această bluză tip polar este una realizată din material care menține căldura mulțumită volumului și puterii naturale de izolare, astfel că tu nu vei simți frigul indiferent de ce temperaturi scăzute vei experimenta, Este un produs rezistent la abraziuni, nu se scămoșează, nu se uzează la spălat. Are două buzunare cu închidere și asigură respirabilitatea pielii.

O poți comanda aici

Bluză polar călduroasă cu glugă

Pe albastru, alb sau gri deschis, am găsit o opțiune la fel de eficientă de bluze polar, dar una cu glugă. Asigură căldură, este impermeabilă în cazul ploilor sau căderilor de zăpadă, are două buzunare cu fermoar și dispune de deschidere la spate pentru evacuarea umidității. În plus, inserțiile laterale din elastic conferă libertate în mișcare.

O poți comanda aici

Bluză polar Bergans sport

Din fleece moale și ușor, acest pulover are capacitate mare de uscare, de respirabilitate și durabilitate. Are două buzunare laterale și spatele este prelungit pentru protecție mai bună. Se poate purta și în oraș când vremea devine prea geroasă, dar mai ales în activitățile outdoor de munte.

O poți comanda aici

Bluză polar pentru femei Bernie Lady

Special conceput pentru femei, acest pulover polar are gluga supradimensionată și asigură căldură în zona gâtului, având un aspect chic. Este potrivit la sky, dar și la orice activități ce impun protecție termică (material PolarSoft Micro). Are fermoar de jos până sus și un design sport tip jachetă - buzunare cu tiv elastic, manșete la mâneci.

O poți comanda aici

Bluză polar femei Trespass

Pe un turcoaz tare plăcut la vedere, această bluză este foarte călduroasă și moale la atingere. Este model tehnic, care se închide cu fermoar scurt la gât. Cu cusături ornamentale pe mâneci și pe trunchi, aceasta are un logo discret vizibil în partea stânga jos. Este cu siguranță o opțiune cool - îți ține de cald și te lasă să arăți grozav.

O poți comanda aici

Bluză polar damă pentru sporturi de iarnă

Pentru femei am mai găsit o bluză polar foarte practică, de data asta una pe negru. Este confecționată din poliester, dar se dovedește foarte călduroasă la nevoie, pentru că este făcută special pentru sezonul rece și escapadele la munte. Închiderea se face cu fermoar scurt la gât.

O poți comanda aici

foto: By Voyagerix, Shutterstock