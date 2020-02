All about love - lenjerie și pijamale de care să te îndrăgostești de Valentine’s Day

Romantică, efervescentă și seducătoare – se apropie cea mai sexy sărbătoare a anului, motiv mai mult decât întemeiat să faci un refresh seducător garderobei tale.

Orice tinuta ai avea în minte pentru această ocazie se va asorta perfect cu un set senzual de lenjerie sau o pijama de la Victoria’s Secret. Fie că îl direcționezi pe EL către cadoul pe care ți-l dorești sau întocmești tu lista de dorințe pentru a te răsfăța cu ceva special, iată cele mai hot piese de sezon:

Glitter all night long – sutienele push-up și chiloții cu ștrasuri sunt cea mai bună alegere sub o rochie sexy sau pentru a adăuga un strop de glamour unei seri speciale.

Baby doll vs Teddy body - dantelă, funde și joc de transparențe pentru cel mai sexy duel din toate timpurile: dulce vs îndrăzneață. Tu poți fi ambele, în roșu!

Me&I – o declarație de dragoste pentru propria persoană începe cu răsfățul unei pijamale luxoase din satin, perfectă pentru o seară de relaxare alături de cea mai importantă persoană din viața ta - tu însăți. Mergi pe propunerea de design Victoria’s Secret cu inimioare - trendul ce va continua mult și după Valentine’s Day.

Every day lace - dacă faci parte dintre cele ce adoră dantelă inclusiv sub hainele sport, te vei îndrăgosti de colecția Dream Anglels ce aduce în prim plan piese comode ce pun în evidență silueta, rămânând invizibile sub orice tip de ținută.

Descoperă colecția completă și cele mai frumoase piese de lenjerie pentru Valentine’s Day exclusiv în magazinul Victoria’s Secret din Băneasa Shopping City.